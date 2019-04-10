Детишек из Костюковичского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации поздравили с Рождеством!

Источник материала: Голас Касцюкоушчыны

Финал региональной благотворительной акции “Чудеса на Рождество” сегодня прошел в Костюковичах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Волонтеры движения “Доброе сердце” посетили Костюковичский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где вручили его воспитанникам подарки, которые собирали в течение месяца. “Дорогого стоит видеть радость и восторг в глазах детей, когда исполнялись их мечты, – отметили собеседники. – При выборе подарков мы учли пожелания ребят, которые прислали нам открытки со своими просьбами. Мы украсили ими Новогоднюю елку желаний в центральном универмаге Могилева, и все желающие могли исполнить их мечты. Неравнодушных людей оказалось немало, поэтому подарки получили все воспитанники центра – это игрушки, конструкторы, развивающие игры, мы также передали в соцучреждение различные канцтовары”. К примеру, 14-летняя Анастасия Мурачева получила большого плюшевого медведя, семилетний Степан Новик заказал пирамиду, а Дмитрий Шитиков – большой конструктор LEGO. В настоящее время в центре обучаются 48 детей до 18 лет с особенностями развития.

Гости также подготовили для воспитанников новогоднюю программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и подвижные игры. Часть собранных во время акции подарков, в основном канцелярские принадлежности, переданы и в славгородский детский дом семейного типа для многодетной семьи Тихоновых, которая воспитывает шестерых детей. Праздничные программы акции “Чудеса на Рождество” прошли во всех районах области. Волонтеры движения БРСМ “Доброе сердце” и тимуровцы БРПО проводили конкурсы, адресные поздравления для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах. Кроме того, акция включала сбор спортинвентаря, канцелярских товаров, предметов для художественного творчества, настольных игр, игрушек, книг для детских социальных учреждений. Благотворительная акция “Чудеса на Рождество” является республиканской. Неизменные организаторы проекта – БРСМ и Белорусская республиканская пионерская организация. Символом акции является красная рукавичка, а своеобразной визиткой – Елка желаний.

Читать полностью: https://m.belta.by/regions/view/regionalnaja-aktsija-chudesa-na-rozhdestvo-finishirovala-v-kostjukovichah-331615-2019

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Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.