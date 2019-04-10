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Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности Костюковичской ПМК-260

04.01.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Источник материала: Голас Касцюкоушчыны

Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности  места проведения капитального ремонта кровли жилого дома №102 по ул. Зиньковича в г.Костюковичи. Ремонт проводился строительной организацией ГУКДСП «Костюковичская ПМК-260» (руководитель – Ермашкевич П.В.).

В результате проведения мониторинга нарушений правил пожарной безопасности выявлено не было.

Инспекция ИНиП

Костюковичского РОЧС.

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности  места...
 
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