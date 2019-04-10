Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности Костюковичской ПМК-260

Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности места проведения капитального ремонта кровли жилого дома №102 по ул. Зиньковича в г.Костюковичи. Ремонт проводился строительной организацией ГУКДСП «Костюковичская ПМК-260» (руководитель – Ермашкевич П.В.).
В результате проведения мониторинга нарушений правил пожарной безопасности выявлено не было.
Инспекция ИНиП
Костюковичского РОЧС.
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Инспекцией надзора и профилактики Костюковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям был проведен мониторинг состояния пожарной безопасности места...