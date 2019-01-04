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Белорусские гандболисты разгромили Саудовскую Аравию

05.01.2019 00:04 — Разное | Tut.by  
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Мужская сборная Беларуси по гандболу 4 января одержала крупную победу над командой Саудовской Аравии во второй день международного турнира памяти Доминго Барсенаса в испанской Паленсии, сообщает пресс-служба БФГ.


Фото: rfebm.com

Саудовская Аравия — Беларусь — 23:36 (10:14).

Беларусь: Бохан — 10 заброшенных мячей, Бровко, Вайлупов — по 5, Астрашапкин, Подшивалов — по 4, Кулеш — 3, Мацкевич, Лукьянчук, Кривенко, Удовеня, Гайдученко — по 1.

Напомним, что в стартовый день гандболисты сборной Беларуси победили бронзового призера ЧМ-2015 команду Польши.

В заключительном туре 5 января белорусы сыграют с испанцами.

 
 
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Мужская сборная Беларуси по гандболу 4 января одержала крупную победу над командой Саудовской Аравии во второй день международного турнира памяти Доминго...
 
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