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В «Горкилен» наградили лучших работников – Фото
05.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня на базе ОАО «Горкилен» состоялась торжественное собрание и чествование лучших работников льноводческой отрасли Могилевской области по итогам работы за прошлый год.
В мероприятии приняли участие помощник Президента Республики Беларусь — главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков, первый заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Николай Коротин, председатель Могилевского обкома профсоюзов работников АПК Виктор Гейдель, заведующий информационно-аналитическим отделом республиканского дочернего унитарного предприятия «Институт льна» Валерий Кожановский, генеральный директор РУПТП «Оршанский льнокомбинат» Владимир Нестеренко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен» Валерий Гузов, начальники управлений по сельскому хозяйству льносеющих районов области.
На мероприятии присутствовал руководитель района Сергей Кулагин.
В числе награжденных — ряд тружеников ОАО «Горкилен». Подробнее в ближайших номерах газеты «Горецкий вестник».
Фото Михаила Левцова
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Сегодня на базе ОАО «Горкилен» состоялась торжественное собрание и чествование лучших работников льноводческой отрасли Могилевской области по итогам работы за...
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