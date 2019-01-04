Проголосуйте за лучшее детское стихотворение о Рождестве!

В конце прошлого года ребята из Горок и района приняли участие в конкурсе на лучшее рождественское стихотворение. Двадцать стихов на эту тематику прислали дети разных возрастов.

А вам предстоит выбрать из них лучшее. И это будет, наверное, самый правильный способ определить победителей.

Читайте и голосуйте!

Никита ПАРНИЦКИЙ

Белый снег, белый снег

За окном мерцает!

Новый год, славный год

Быстро наступает!

Возле елки большой

Будем хороводить.

Каждый год в январе

Рождество приходит!

Павел ПАРНИЦКИЙ

Каждый год приходит день

Рождества Христова!

Ангел спустится с небес

К нам под елку снова.

Как красив наряд у елки!

Золотая мишура.

Наполняет праздник светом

Светлый ангел Рождества!

Дарья РАДЮК

Мария родила дитя.

Избавить от грехов хотя,

Послал его нам Бог с небес,

Чтоб тот понёс тяжёлый крест.

В народе был мессия он

И сыном Бога звали.

Узнал об этом царь

И указ издали:

Пусть каждого младенца

Разрежут и убьют,

Найду живое тельце,

«Убившего» убьют.

Младенца звали Иисус.

Нас от грехов избавил,

Но больше не вернётся к нам,

Как бы его не звали.

Татьяна АЗАРЕНКО

Снежной вьюги мишура

Золотом искрится.

Это значит Рождество

В двери к нам стучится.

На земном огромном шаре

На большой планете

Верят в чудо Рождества

Взрослые и дети.

Я конечно тоже жду

Волшебства и сказки –

Дед Мороз примчится вновь

В золотых салазках.

Он узором колдовским

Разукрасит стёкла,

Зазвенят хрустальным звоном

В нашем доме окна.

Будет вечер божества

Красочен и ярок,

А на утро для меня

В сундучке подарок.

Я хочу, чтоб в Рождество

На большой планете

Богу душу отворили

Взрослые и дети.

Сразу станет мир добрей,

Прочь уйдет ненастье.

Я хочу, чтоб всех людей

Грело в доме счастье!

Варвара ХОРУЖЕНКО

Светлый праздник Рождества,

Зимы звездная пора.

И в душе всё ждем мы чуда,

Невзирая на года.

Светлый праздник Рождества –

Нет красивей торжества.

Счастлив взрослый и ребенок,

Волшебством горят глаза.

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра!

Максiм КУРЧЭЎСКІ

Сёння свечку мы бяром,

У царкву з бабуляю ідзём.

Радасць вялікую маем:

Хрыста праслаўляем.

Просім слаўнага Хрыста

Аб здароўі нам да ста.

Сёння Раство мы святкуем,

Таму і гасцей мы частуем.

Куццю смачную варым,

Аб шчасці ўсе марым.

Пірагі, блінцы гатуем,

Жываточкі не шкадуем.

Сёння песні мы спяваем,

У снежкі весела гуляем.

І катаемся з гары –

Як цудоўна на двары!

Потым казкі ад бабулі,

Саладзей каб мы заснулі.

Глеб КАРАЎСКІ

Раство – вялікае свята:

Поўніцца радасцю хата.

Пірагі з капустаю пячом,

Іх з духоўкі дастаём,

Важна іх ядзім.

Потым мульцікі глядзім.

Раство – вялікае свята:

Шчасцем запоўнена хата.

Лега з мамаю збіраем.

Разам ў снежкі мы гуляем.

Любім вельмі маляваць,

Можам весела спяваць.

Раство – вялікае свята:

Любоўю напоўнена хата.

Яна ГАЛКОВСКАЯ

Благодатный рождественский вечер,

Что зажёг в Вифлееме звезду,

Зажигает гирлянды и свечи

В ожидании счастья в году.

А скрипучий морозец чинно

Разукрасит в оконце стекло,

Соберётся семья у камина,

Станет в доме уютно, тепло.

На огне уже гусь томится,

И затих в зимней неге лес,

Ни большим, ни малым не спится,

Все от праздника ждут чудес.

И от счастья глаза ребятишек

Жарче ярких огней горят,

И хоть взрослые просят: «Потише!»

О подарках взахлёб говорят.

А девчата гадают в сочельник,

Чтобы знать о судьбе наперёд,

Вскинет ветви мохнатый ельник,

На колядки друзей позовёт.

Колядовщики песни слагают,

Никому не дают уснуть,

Всем хозяевам счастья желают,

А звезда освещает путь.

Обрядилась в тулуп лохматый

И трясёт бородою коза,

И заходит в каждую хату,

Хоть метель застилает глаза.

Щедро ряженых все угощают

И подносят дары и хлеб,

Ну а те достатка желают

И здоровья, и долгих лет.

Пусть не скоро сгорают свечи,

Урожайным пусть будет год!

Благодатный рождественский вечер

Всем достаток и мир принесёт.

Дарья ПЕЩУР

В ночь накануне Рождества

Все ждут чудес и волшебства.

И в мягкой дрёме сонный лес,

Господь спускается с небес.

Как искры звёзды высоко,

В душе светло и так легко.

Спешу сегодня всех простить,

Тревоги сердца отпустить.

Я в Рождество зажгу свечу,

Присяду, тихо помолчу.

За счастье близких помолюсь,

Ты прочь уйди из сердца, грусть!

В волшебной сказке января

Пылает ранняя заря.

Спешу желанье загадать,

Спустилась с неба благодать!

Аляксандр ПРАХАРЭНКА

Хрыстос нарадзіўся,

Каб свет наш змяніўся.

Анёлы тут жа прыляцелі,

І пастухам яны прапелі

Пра нараджэнне ў пячоры

Збавіцеля людскога гора.

Новая зорка ўзышла,

Мудрацоў сюды прывяла.

Яны з дарамі ўсе прыйшлі,

Сям’ю Іосіфа знайшлі.

Дзіцятка радасна віталі,

А потым шчыра абяцалі

Паведаць, што ёсць збавіцель,

Новаму свету правіцель.

Мінулае мы зберагаем

І вельмі Раство мы чакаем.

Мікалай СУВОРАЎ

«З Нараджэннем Хрыстовым!» — жаданыя словы

На Вечнай Бацькоўскай зямлi.

Не раз тут гучалi варожыя мовы,

Што страх i пакуты няслi.

Хрыста Нараджэнне – адзiн накiрунак,

Шлях Млечны да высяў Нябёс!

Ён — мой Абаронца, Любоў i Ратунак,

Збавенне ад болю i слёз.

Хрыста Нараджэнне – сябры i настаўнiк,

Дом родны, суседзi, сям`я.

I кросныя бацька, суддзя i заступнiк,

Матулька – галубка мая!

У светлае Свята я ранкам прачнуся,

Бы крылы падхопяць мяне!

Душою i сэрдцам Яму памалюся

За iх, колькi сiлы стае.

За сонца, паветра, за тых, хто ў скруге,

Хто ў Веры да Бога адстаў,

За цэрквы Святыя маёй Беларусi

За тых, хто шануе Хрыста!

Алина ТИТОВА

Гирлянды сияют мерцаньем планеты,

Зажигаются вновь мечты.

Верю, время это лучами согрето:

Лучами счастья, любви, доброты.

А в камине трещат дрова,

Хвойный запах витает повсюду.

Вся планета Новый Год ждала

И теперь ожидает чуда.

И улыбки на лицах прохожих

Разукрасят декабрьскую тьму,

Много было событий хороших

В уходящем этом году.

Но на смену с улыбкой игривой

К нам идёт наступающий год.

Дружно за руки все возьмёмся

И начнём водить хоровод.

В этот день не бывать одиночеству,

Вера в чудо ведь всем нужна.

И гирлянды блестят, и сверкают салюты,

И едина наша страна.

И алмазной россыпью иней

Пусть скроет все ваши печали.

Я хочу, чтобы ваши души

Отныне лишь ликовали.

Пожелать всем хочу веры в чудо,

Исполненения всех желаний.

Мир, добро, любовь и радость

В девятнадцатом, чтоб вас ждали.

Вераніка ДОМНІЧ

Пад покрывам ночы зорнай

Дрэмле ціхае сяло.

Усю дарогу, усе сцяжынкі

Белым снегам замяло.

Дзе-нідзе агні па вокнах,

Нібы зорачкі, гараць.

На агонь бяжыць гурбою

З зоркай дзетак чарада,

Пад акенцамі стукаюць,

«Раство Твае» спяваюць.

«Хрыстаславы! Хрыстаславы!»

Раздаецца там і тут.

І ў бязладным дзіўным хоры

Таямніча і чыста,

Так усцешна вестка тая

Пра народзіны Хрыста.

Ангеліна ШКРЭДАВА

Калі Ісус Хрыстос з’явіўся,

Наш свет перарадзіўся.

Дзіцятка нарадзілася ў пячоры,

Навокал толькі горы,

Анёлы з неба прыляцелі

І песню доўгую запелі.

Вакол хадзілі пастухі,

Сваю жывёлу сцераглі.

Пячору яны знайшлі,

Да Богачалавека падышлі.

Усё вакол свяцілася і ззяла:

Зямля збавіцеля прымала.

Далёкія падзеі мінавалі,

А людзі свята не забывалі.

І сёння мы Раство чакаем.

Сям’ёй яго і адзначаем.

Наталля ЕМЕЛЬЯНАВА

Зімовы дзень,

Запаветнае свята!

Хай мароз студзеньскі зол –

Ён, як пераапранутая гарэза,

Зноў у госці да нас прыйшоў.

Расчыніліся насцеж дзверы,

Разгулялась мітусня.

Усё, хто верыць і ня верыць,

Славяць хлопчыка Хрыста.

На вачах тут ажывае

Рускіх казак хараство.

Усё радуецца і спявае

Добры дзень, свята – Хрыстова Раство!

Варя БЫЧКОВА

Сегодня день рождения

У Бога моего.

Красивым песнопением

Прославим мы Его.

Мы детским хором весело

И громко будем петь.

И небо нам повесило

Звезду светить-гореть.

И Ангелы крылатые

Вольются в детский хор.

И ёлочки мохнатые

Зажгут надежд костёр.

Александра ВАХОВИЧ

Новый Год прошёл мирской.

Это праздник главный?

Но мне не даёт покоя

Крест мой православный.

Он всегда теперь со мной,

А на нём – Сын Божий.

Манит доброй Истиной,

Как и день погожий.

Я не всё пока пойму –

Главный праздник снова?!

То по моему уму –

Рождество Христово.

Варя СПИЦЫНА

Кукла Маша у меня

Скромница и умница.

И у мамы, и у папы

Девочка-разумница.

Я её перед собой усажу,

Давнюю историю ей расскажу.

Было это в давние времена,

Людям в эту ночь было не до сна.

Любовались в поле пастухи звездой,

Правили волхвы лошадей уздой.

А в пещере Мамочка родила Сыночка.

Дальше было что, послушай, дочка.

Пели песни Ангелы, пастухи хвалили!

А цари приезжие золото дарили.

Радовалось небо, радовались люди.

Только злобный Ирод что-то в сердце мутит.

Думал, что он хитрый,

Но не обманешь Бога.

Ждёт Сынка и Маму

Дальняя дорога.

По пути в Египет

Дерево склонилось,

А сердце разбойника в радости забилось.

Пострадали детки от царя-злодея,

А Сынок жил с Мамой,

Трудясь и взрослея.

Вот здесь на иконе

Мама и Сыночек.

Вот какие мамочки

Из послушных дочек.

Даша САВЕЛЬЕВА

Белы лёгкі снег кружыцца,

Новы год да нас стучыцца,

Гурбы снегу захапляюць,

Усіх на свята запрашаюць.

Падарункаў цэлы воз

Нам прывозіць Дзед Мароз,

А Снягурка,як на дзіва,

Так прыгожа і так міла!

Каля елкі смех і гоман,

Так прыемны ,так знаёмы.

Вечар звонкі і мароз

Нам чырвоніць,шчыпліць нос.

Санкі,лыжы і канькі,

Зімняй казкі аганькі

Нас на горку запрашаюць,

Цела і дух нам захапляюць.

Адкрывайце ж дзверы насцеж,

Упускайце свята ў іх,

Бо яно для ўсіх прыемна-

Для маленькіх і старых.

Дык імчыце санкі хутка

Новы год нам і Ражство

Хай жа будзе свята добрым,

А ў душы ўсіх-хараство!

Святлана РУМЫСАВА

Як спакойна, непаўторна дрэвы казачна стаяць

І гуллівыя крынічкі,быццам у сне чароўным спяць,

І кружыцца ў снежнай сцюжы белых казак карагод,

І прыходзіць з захапленнем к нам Раство і Новы год!

Звонкім гоманам дзіцячым увесь напоўнены прастор,

Мільгацяць,імчаць сняжынкі,як няўлоўны звонкі хор.

Хараством зімовым шчодрым свята крочыць у кожны дом

І малююцца марозам гурбы снегу за акном.

Як прыемна ў небе зоркі чысцінёю зіхацяць,

І паветрам скрозь крыштальным просяць іх у жменю ўзяць.

І раскінуць іх на межы, і на дахі, і кусты,

І адчуць зноў водар елкі смачны чысты і пахкі.

Свята крочыць па Планеце,набліжае казку нам,

Хай жа споўняцца жаданні,будзе шчасце тут і там.

Хай жа Дзед Мароз мяшкамі нам здароўе раздае,

Хай жа Новы год нам ціха мір і шчасце прынясе!