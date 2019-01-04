В Беларуси запустили сетевую базу тунеядцев

В Беларуси в тестовом режиме заработала база данных людей, незанятых в экономике, проще говоря, тунеядцев , сообщает телеканал «МИР 24».

В списках – уже более 500 тысяч имен. Граждане республики спешно стали проверять, нет ли их в этой базе. Для этого достаточно ввести на сайте инициалы, дату рождения, идентификационный номер и адрес регистрации по месту жительства.

Министр труда и соцзащиты Беларуси отметила, в стране на местах активно работают постоянные комиссии по содействию занятости населения. Они помогают и в тех случаях, если человек попал в базу по ошибке.

«Эта процедура оказалась востребованной. Уже полторы тысячи человек зашли в базу и проверили, есть ли они в списках. Бывают ошибки, некорректные записи», – отметила министр труда и соцзащиты Беларуси Ирина Костевич.

В начале года база будет работать в тестовом режиме.