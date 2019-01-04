5 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Беларусь - День работников социальной защиты.

ПРИМЕТЫ:

Федул. В этот день можно было изгнать из людей и скота злых духов, а добрых привлечь. Для этого пекли печенье в форме овечек, коровок, птиц.

РОДИЛИСЬ:

1855 Кинг Кэмп ЖИЛЛЕТТ, американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв. Его мать была автором "Поваренной книги Белого Дома". Лезвия первых бритвенных станков Жиллетт делал из стали для часовых пружин. В 1910 году он осмелел и разбогател настолько, что предложил бывшему президенту США Теодору РУЗВЕЛЬТУ миллион долларов, чтобы тот дал согласие стать президентом его корпорации. Рузвельт ответил: "Я бы с радостью, но, честно говоря, я не очень доверяю человеку, который делает бритвы и одновременно носит усы".

1921 Фридрих ДЮРРЕНМАТ, швейцарский писатель. Его цитата: «Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души, он будет знать за что…»

1932 Раиса Максимовна ГОРБАЧЁВА (ТИТОРЕНКО), "первая леди СССР", жена М.С. ГОРБАЧЁВА. Когда стало известно, что она опасно заболела, бюллетени о состоянии её здоровья передавались всеми радиостанциями. Умерла от лейкемии в 1999 году.

1932 Умберто ЭКО, итальянский писатель. Умер в 2016 году.

1938 ХУАН КАРЛОС I (де БУРБОН), король Испании. В июне 2014 году отрёкся от трона в пользу своего сына Фелипе.

1946 Андрей Николаевич БОЛТНЕВ, российский актёр. Умер в 1995 году.

1965 Винни (Винсент Питер) ДЖОНС, английский футболист и актёр.

1969 Мэрилин МЭНСОН (Брайан Хью УОРНЕР), американский певец. Свой псевдоним взял по имени Мэрилин МОНРО и фамилии серийного убийцы Чарльза МЭНСОНА. Пытается соответствовать обоим прототипам.

1975 Брэдли КУПЕР, американский актёр. С 2015 года встречается с российской моделью Ириной ШЕЙК (которая до него была девушкой футболиста Криштиану РОНАЛДУ), в 2017 у них родилась дочь Лея.

СОБЫТИЯ:

1538 Знаменитый врач эпохи Возрождения Филипп Теофраст ПАРАЦЕЛЬС запатентовал мыло. Врач сварил мыло и, спустя всего неделю, предложил его населению в качестве панацеи от чумы.

1821 Джордж БАЙРОН написал в своём дневнике о Вальтере СКОТТЕ: "Замечательный человек! Я жажду напиться с ним вместе".

1933 В Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов - над проливом Золотые ворота. Строительство завершилось в 1937 году. Мост длиной 1280 метров с шестью рядами движения и двумя пешеходными дорожками подвесили на двух главных канатах толщиной 93 см каждый, закреплённых на стальных опорах высотой 227 м. Мост сразу начали использовать для сведения счётов с жизнью многочисленные самоубийцы.

1958 В Лондоне из желудка 54-летнего мужчины врачи извлекли 424 монеты и более двух килограммов провода.

1964 В метро Лондона был установлен первый в мире автоматический билетный барьер.

2001 В Англии был разоблачён один из крупнейших серийных убийц XX века - Харольд ШИПМЕН. Его жертвами стали, по разным сведениям, от 236 до 300 человек.

2011 Умер Александр СИЗОНЕНКО, советский баскетболист, самый высокий баскетболист в истории (рост 241 см, 58-й размер обуви).