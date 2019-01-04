ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

5 января. События и люди

05.01.2019 06:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
5 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Беларусь - День работников социальной защиты.

ПРИМЕТЫ:

Федул. В этот день можно было изгнать из людей и скота злых духов, а добрых привлечь. Для этого пекли печенье в форме овечек, коровок, птиц.

РОДИЛИСЬ:

1855 Кинг Кэмп ЖИЛЛЕТТ, американский изобретатель и первый производитель безопасных бритв. Его мать была автором "Поваренной книги Белого Дома". Лезвия первых бритвенных станков Жиллетт делал из стали для часовых пружин. В 1910 году он осмелел и разбогател настолько, что предложил бывшему президенту США Теодору РУЗВЕЛЬТУ миллион долларов, чтобы тот дал согласие стать президентом его корпорации. Рузвельт ответил: "Я бы с радостью, но, честно говоря, я не очень доверяю человеку, который делает бритвы и одновременно носит усы".

1921 Фридрих ДЮРРЕНМАТ, швейцарский писатель. Его цитата: «Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на десять, и где-то в глубине души, он будет знать за что…»

1932 Раиса Максимовна ГОРБАЧЁВА (ТИТОРЕНКО), "первая леди СССР", жена М.С. ГОРБАЧЁВА. Когда стало известно, что она опасно заболела, бюллетени о состоянии её здоровья передавались всеми радиостанциями. Умерла от лейкемии в 1999 году.

1932 Умберто ЭКО, итальянский писатель. Умер в 2016 году.

1938 ХУАН КАРЛОС I (де БУРБОН), король Испании. В июне 2014 году отрёкся от трона в пользу своего сына Фелипе.

1946 Андрей Николаевич БОЛТНЕВ, российский актёр. Умер в 1995 году.

1965 Винни (Винсент Питер) ДЖОНС, английский футболист и актёр.

1969 Мэрилин МЭНСОН (Брайан Хью УОРНЕР), американский певец. Свой псевдоним взял по имени Мэрилин МОНРО и фамилии серийного убийцы Чарльза МЭНСОНА. Пытается соответствовать обоим прототипам.

1975 Брэдли КУПЕР, американский актёр. С 2015 года встречается с российской моделью Ириной ШЕЙК (которая до него была девушкой футболиста Криштиану РОНАЛДУ), в 2017 у них родилась дочь Лея.

СОБЫТИЯ:

1538 Знаменитый врач эпохи Возрождения Филипп Теофраст ПАРАЦЕЛЬС запатентовал мыло. Врач сварил мыло и, спустя всего неделю, предложил его населению в качестве панацеи от чумы.

1821 Джордж БАЙРОН написал в своём дневнике о Вальтере СКОТТЕ: "Замечательный человек! Я жажду напиться с ним вместе".

1933 В Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов - над проливом Золотые ворота. Строительство завершилось в 1937 году. Мост длиной 1280 метров с шестью рядами движения и двумя пешеходными дорожками подвесили на двух главных канатах толщиной 93 см каждый, закреплённых на стальных опорах высотой 227 м. Мост сразу начали использовать для сведения счётов с жизнью многочисленные самоубийцы.

1958 В Лондоне из желудка 54-летнего мужчины врачи извлекли 424 монеты и более двух килограммов провода.

1964 В метро Лондона был установлен первый в мире автоматический билетный барьер.

2001 В Англии был разоблачён один из крупнейших серийных убийц XX века - Харольд ШИПМЕН. Его жертвами стали, по разным сведениям, от 236 до 300 человек.

2011 Умер Александр СИЗОНЕНКО, советский баскетболист, самый высокий баскетболист в истории (рост 241 см, 58-й размер обуви).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинг Кэмп Жиллет, Раиса Горбачева, Хуан Карлос I, Мэрилин Мэнсон и другие
 
Новости дня
Новости разные
 
Сертификат на 465 рублей для горецкой больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика