Карта мира привела школьника из Волковыска в Квебек





Владимир Трейгис из Волковыска еще три года назад был обычным школьником, который увлекался географией. Сегодня благодаря этому он студент международного колледжа и один из 12 имеющих нагрудный знак лауреатов специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Награду Владимир получил за серебряную медаль на Международной географической олимпиаде (проходила в канадском Квебеке), которую завоевал в прошлом году. К этому результату парень шел с 9-го класса.

Родители легко отпустили Владимира одного в большой город и не прогадали. В МГОЛе школьнику предоставили общежитие, а среди шестерых учащихся профиля его способности к географии заметили и посоветовали заниматься еще и английским языком, чтобы увеличить шансы на попадание в сборную Беларуси. В 11-м классе он съездил в латвийскую Валмиеру на V Международную географическую олимпиаду стран Балтийского региона, откуда вернулся с серебряной медалью. А спустя месяц с еще тремя лучшими географами страны улетел в Канаду, где не только демонстрировал знания, но и посещал экскурсии.

Кстати, волноваться насчет централизованного тестирования юному географу не пришлось — еще до поездки на олимпиаду он узнал, что прошел отбор и стал студентом Международного колледжа в Армении. Кроме географии изучает искусство, иностранные языки, математику и экологию. Пока же проводит зимние каникулы с семьей в родном Волковыске и готовится к новому учебному семестру, сообщает Беларусь Сегодня.

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