Соболенко разгромила Яфань и сыграет в финале турнира в Шэньчжэне. Победа выведет ее в топ-10

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко добилась уверенной победы в полуфинале турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 750 тысяч долларов), позволив сопернице из Китая Ван Яфань быть лучше всего в трех геймах — 6:2, 6:1. Финал 20-летняя белоруска сыграет уже сегодня.



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Матч с Ван Яфань (70 WTA) Арина Соболенко (13 WTA) провела на превосходном уровне. Соперница сходу задала высокий темп, причем, по мнению тренера Соболенко Дмитрия Турсунова, траектория полета мяча после ударов Яфань доставляла Арине больше неприятностей, чем скорость. И на этом фоне 20-летняя белоруска действовала практически без промахов. В первом сете она допустила всего 4 невынужденных ошибки при 16 активно выигранных розыгрышах.

Во второй партии Арина выиграла пять геймов подряд. В одном из них она отыграла три брейк-поинта у Яфань, что свидетельствует о напряженном характере матча. В концовке встречи у Соболенко было несколько аутов. Она допустила двойную ошибку и счет в гейме стал 40:40. Впрочем, игровой отрезок Арина завершила двумя эйсами.

Итоговый счет поединка, который длился один час и две минуты, — 6:2, 6:1 в пользу Соболенко.

Статистика матча Соболенко — Яфань Попадание первой подачи: 73% — 68%

Выигрыш первой подачи: 83% — 56%

Выигрыш второй подачи: 54% — 46%

Эйсы: 6 — 1

Двойные ошибки: 2 — 3

Очки, выигранные на приеме: 22 — 14

Реализация брейк-поинтов: 4 — 0

Все выигранные очки: 59 — 35

За титул в Шэньчжэне Соболенко поборется с американкой Элисон Риске (62 WTA), для которой полуфинал с россиянкой Верой Звонаревой завершился досрочно — 6:0, 1:0. Решающий матч турнира состоится 5 января ориентировочно в 9.00 по белорусскому времени.

Помимо титула, победа позволит Арине пополнить очковую копилку и до 50 баллов сократить отставание от россиянки Дарьи Касаткиной, которая замыкает сейчас топ-10 мирового рейтинга.

Напомним, что ранее в Шэньчжэне Арина была сильнее немки Татьяны Марии (3:6, 6:3, 6:1) и россиянки Екатерины Александровой (6:3, 6:3). Еще одна россиянка Мария Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения поединка при счете 6:1, 4:2 в пользу Соболенко.

Арина Соболенко традиционно успешно выступает в Китае, где в 2016 году выиграла свой первый турнир-«пятидесятитысячник», в 2017-м провела первый WTA-финал и в 2018-м впервые стала победительницей турнира категории «Премьер 5» — в Ухане.