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КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА

05.01.2019 00:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» не справилось с питерским СКА на «Минск-Арене», хотя два периода «зубры» давали бой фавориту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА

Обе команды имели возможность открыть счет, но надежно действовали вратари. После двух периодов счет был 0:0. В третьем игра пошла до гола, его забросили гости. Счет открыл Сергей Плотников. Точку в матче поставил Николай Прохоркин.

КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА

«Динамо» потерпело поражение 0:2. В таблице Западной конференции «бело-синие» с 30 баллами остались на 10-й строчке.

КХЛ. «Динамо» в домашнем матче не справилось со СКА
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» не справилось с питерским СКА на «Минск-Арене», хотя два периода «зубры» давали бой фавориту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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