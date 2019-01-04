CES 2019: что покажут на первой технологической выставке года и почему это важно

С 8 по 12 января в Лас-Вегасе (США) пройдет первая технологическая выставка года — CES 2019. До открытия мероприятия еще несколько дней, но о некоторых анонсах известно уже сейчас. Мы собрали всю имеющуюся об этом информацию в один материал.



Фото: engadget

CES (International Consumer Electronics Show, Международная выставка потребительской электроники) — одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере потребительской электроники. На CES в свое время впервые представили видеомагнитофон, видеокамеру, CD и игровую приставку Xbox.

Проще говоря, именно на CES обычно задаются тренды, на которых весь следующий год будет фокусироваться вся индустрия и лидирующие компании — производители смартфонов, бытовой техники, телекоммуникационного оборудования и разработчики систем искусственного интеллекта (AI).

Телевизоры

В августе на IFA 2018 компания Samsung представила один из первых коммерческих телевизоров с разрешением 8K (7680 на 4320 пикселей) и диагональю до 85 дюймов. Тогда же похожую модель показала и LG — диагональ их модели составила 88 дюймов.



8K-телевизор Samsung, представленный на IFA 2018

Скорее всего, на CES 2019 список моделей с 8K-экранами расширится, пишет The Verge. LG будет придерживаться технологии OLED и уже анонсировала модели 2019 года, одна из которых (Z9) будет оснащаться экраном с таким сверхвысоким разрешением.

Наверняка в гонку включится и Samsung. По мнению обозревателя ресурса engadget, основной упор производитель сделает на моделях с матрицами Micro LED. Последние предлагают практически те же преимущества, что и OLED (например, насыщенные цвета и глубочайший черный цвет), но более долговечны и со временем не выгорают.



Телевизор LG, сворачивающийся в рулон

Возможно, появятся и более необычные телевизоры — например, широкой публике могут подробнее рассказать о 65-дюймовой модели LG, которую можно свернуть в рулон. Кроме того, во многие телевизоры наверняка будут встроены системы искусственного интеллекта и голосовые помощники вроде Google Assistant.

В дополнение к телевизорам на выставке могут показать и множество устройств для более качественного звука — например, технически продвинутые саундбары с поддержкой Dolby Atmos и объемного звучания.

Смартфоны

Крупные анонсы флагманских моделей от ААА-брендов пройдут в конце февраля на выставке MWC 2019. Скорее всего, на CES 2019 производители сосредоточатся на складных сгибающихся аппаратах.



Прототип сгибаемого смартфона от Samsung

Впрочем, презентации таких устройств от больших компаний вроде Samsung могут состояться и позже на отдельных мероприятиях, но почти наверняка «за закрытыми дверями» предрелизные версии аппаратов покажут некоторым гостям CES 2019.

Компьютеры и ноутбуки

Скорее всего, в этом году на CES 2019 ноутбуки и ПК ждут скорее эволюционные изменения. Например, ожидается анонс 7-нм процессоров Ryzen 3000 на базе архитектуры Zen 2, которые предложат еще больше ядер за умеренную цену, уточняет 3DNews.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: androidinsider.ru

В The Verge пишет, что также сохранится тенденция на уменьшение рамок вокруг дисплеев ноутбуков. Есть небольшой шанс, что представят первые лэптопы со встроенными 5G-модемами. Кроме того, ожидаются анонсы мобильной графики NVIDIA GeForce RTX и первых ноутбуков с такими видеокартами от Acer, ASUS и других компаний.

Возможно, NVIDIA также официально представит десктопную видеокарту среднего уровня RTX 2060.

«Умный» дом и бытовая техника

В engadget отмечают, что «умная» бытовая техника последние пару лет была важной темой CES, и в этот раз ситуация вряд ли изменится — на CES 2019 наверняка представят усовершенствованные модели холодильников, мультиварок, микроволновок и других устройств с возможностью подключения к Сети. Это же касается устройств «умного» дома вроде дверных замков.



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Как и в случае с телевизорами, в технику такого класса могут встроить помощники Google Assistant и Amazon Alexa для еще большей автоматизации и интеграции с другими гаджетами (например, смартфонами).

5G

В 2019 году в некоторых западных странах планируется запуск первых коммерческих 5G-сетей, тестовые зоны 5G есть в том числе в Варшаве и Минске запустили первые тестовые станции 5G-сети">Минске. Скорее всего, представители крупных телекоммуникационных компаний не упустят момент показать свои наработки в этой области и рассказать, как 5G-сети повлияют на индустрию развлечений, автомобильную сферу и жизнь простых пользователей.

Смотрите, сколько у нас сегодня стоят популярные телевизоры: