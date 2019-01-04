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CES 2019: что покажут на первой технологической выставке года и почему это важно
С 8 по 12 января в Лас-Вегасе (США) пройдет первая технологическая выставка года — CES 2019. До открытия мероприятия еще несколько дней, но о некоторых анонсах известно уже сейчас. Мы собрали всю имеющуюся об этом информацию в один материал.
CES (International Consumer Electronics Show, Международная выставка потребительской электроники) — одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере потребительской электроники. На CES в свое время впервые представили видеомагнитофон, видеокамеру, CD и игровую приставку Xbox.
Проще говоря, именно на CES обычно задаются тренды, на которых весь следующий год будет фокусироваться вся индустрия и лидирующие компании — производители смартфонов, бытовой техники, телекоммуникационного оборудования и разработчики систем искусственного интеллекта (AI).
Телевизоры
В августе на IFA 2018 компания Samsung
Скорее всего, на CES 2019 список моделей с 8K-экранами расширится,
Наверняка в гонку включится и Samsung. По
Возможно, появятся и более необычные телевизоры — например, широкой публике могут подробнее рассказать о 65-дюймовой модели LG, которую
В дополнение к телевизорам на выставке могут показать и множество устройств для более качественного звука — например, технически продвинутые саундбары с поддержкой Dolby Atmos и объемного звучания.
Смартфоны
Крупные анонсы флагманских моделей от ААА-брендов
Впрочем, презентации таких устройств от больших компаний вроде Samsung могут состояться и позже на отдельных мероприятиях, но почти наверняка «за закрытыми дверями» предрелизные версии аппаратов покажут некоторым гостям CES 2019.
Компьютеры и ноутбуки
Скорее всего, в этом году на CES 2019 ноутбуки и ПК ждут скорее эволюционные изменения. Например, ожидается анонс 7-нм процессоров Ryzen 3000 на базе архитектуры Zen 2, которые предложат еще больше ядер за умеренную цену,
В The Verge пишет, что также сохранится тенденция на уменьшение рамок вокруг дисплеев ноутбуков. Есть небольшой шанс, что представят первые лэптопы со встроенными 5G-модемами. Кроме того, ожидаются анонсы мобильной графики NVIDIA GeForce RTX и первых ноутбуков с такими видеокартами от Acer, ASUS и других компаний.
Возможно, NVIDIA также официально представит десктопную видеокарту среднего уровня RTX 2060.
«Умный» дом и бытовая техника
В engadget отмечают, что «умная» бытовая техника последние пару лет была важной темой CES, и в этот раз ситуация вряд ли изменится — на CES 2019 наверняка представят усовершенствованные модели холодильников, мультиварок, микроволновок и других устройств с возможностью подключения к Сети. Это же касается устройств «умного» дома вроде дверных замков.
Как и в случае с телевизорами, в технику такого класса могут встроить помощники Google Assistant и Amazon Alexa для еще большей автоматизации и интеграции с другими гаджетами (например, смартфонами).
5G
В 2019 году в некоторых западных странах планируется запуск первых коммерческих 5G-сетей, тестовые зоны 5G есть в том числе в
Смотрите, сколько у нас сегодня стоят популярные телевизоры:
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Выставка пройдет в Лас-Вегасе с 8 по 12 января.
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