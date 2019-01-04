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Трое друзей открыли в Минске роллердром, чтобы не кататься зимой на роликах в переходе
В торговом центре DiaMond City открылся роллердром InMove — специальная площадка, чтобы кататься на роликах без оглядки на погоду. Для горожан это активный отдых, вроде фигурного катания или прыжков на батутах, для спортсменов — способ решить наболевший вопрос с тренировками зимой. GO.TUT.BY заглянул на роллердром и рассказывает, сколько стоит катание и кто стоит за проектом.
Трое друзей и роллердром
Роллердром — это инициатива, деньги и даже строительные навыки троих друзей. 25-летний Александр Шульган и 27-летний Сергей Будковский вместе работают над проектом InMove (роллер-школа, спортивная команда и магазин роликов). 33-летний Антон Прудников — председатель РОО «Федерация Роллер Спорта».
— Но вообще инициатором был Алекс, он нас подтолкнул к этой идее, — признается троица.
Когда Алекс впервые обул ролики, ему было три года. В 13 минчанин стал катать слалом — так называется вид роллер-спорта, когда вокруг маленьких конусов выписывают фигуры. Школ, где учили бы такому, в те годы не было, и энтузиасты тренировали друг друга: показывали новые элементы и бережно обменивались дисками с выступлениями зарубежных спортсменов.
— Потому что в те времена интернет был похуже: помните модемы 56 кб/сек? — улыбается Алекс. — Летом мы катались на лыжероллерной трассе в Веснянке и на «машке», площадке возле Дворца спорта.
Слалом у Алекса получается круто: парень ездит на чемпионаты Европы и мира, входит в двадцатку сильнейших в мировом рейтинге
— Давали бы у нас звания в роллер-слаломе, был бы ты мастером спорта! — шутят друзья.
«Зимой ученики разбегались»
Алексу хочется не только выступать, но и развивать направление. Поэтому семь лет назад (то есть в свои 18) он открыл ИП и занялся роллер-школой.
— Тренировались на улице, я был инструктором. Первая группа набралась разношерстная: девочка 10 лет, девушка 18 и женщина 47 лет.
Из роллер-школы вырос магазин роликов Rollershop (там сейчас продажами занимается Сергей Будковский). Только с развитием InMove все шло не так гладко:
— Весной и летом ученики приходят, все классно. А зимой разбегаются, потому что нет постоянной площадки для тренировок, — пожимает плечами Алекс.
В Минске есть одно место, где зимой любой желающий может кататься на роликах, —
Если любители позволяли себе забросить ролики на зиму, то амбициозным спортсменам приходилось изыскивать разные варианты.
— Когда главное было тренироваться перед соревнованиями, я катался даже под мостом и в переходах, — вспоминает Алекс. — Но это, как минимум, вредно для коленей: считается, что при температуре меньше +15 не стоит тренироваться в шортах, ну, а если на улице -5, то и в штанах не очень хорошо.
Открыть частный роллердром пытались многие школы в Минске — проблема с катанием зимой у всех общая. Команда InMove занималась этим последние три года: среди вариантов был и «Горизонт», и парковка. Но подходящее место нашлось лишь в декабре 2018 года — в торговом центре.
Когда и за сколько можно покататься
Алекс, Сергей и Антон открывали роллердром на свои деньги. «Потратили все, что копили эти годы», — шутят друзья. Ремонт тоже делали сами: грунтовали и красили стены, работали над освещением и покрытием пола. Так как заниматься этим можно было в те часы, когда торговый центр закрыт для посетителей, приезжали к десяти вечера — и уезжали в три ночи.
График работы роллердрома — с 10 до 10. Одно посещение, вне зависимости от продолжительности, стоит 5 рублей для детей и 6 рублей для взрослых. Если оплатить сразу восемь походов, то 32 рубля для детей и 40 рублей для взрослых. Приходить можно со своими роликами или брать их напрокат, — вместе со шлемом и защитой за 5 рублей в час.
— У нас нет бюджетного сегмента, — уточняет Сергей. — Например, ролики SEBA, которые мы предлагаем в прокате, продаются за 379 рублей.
Можно кататься самому или записаться на индивидуальное или групповое занятие в школу. Но организаторы проводят аналогию с тренажерным залом: если инструктор не занят на тренировке, он поможет любому посетителю. И прикидывают: исходя из размеров помещения, одновременно ездить и не мешать друг другу смогут 25 человек.
На роллердром у парней — большие надежды. Впрочем, как и на сам роллер-спорт. Например, в прошлом году белорусский райдер Василиса Маслова впервые
— Скейтборд уже вошел в программу Олимпиады, надеемся, что и у роликов есть шансы, — говорит Антон Прудников. — Тем более, что скоростной бег на роликах
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В торговом центре DiaMond City открылся роллердром InMove - специальная площадка, чтобы кататься на роликах без оглядки на погоду.
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