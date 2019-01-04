Трое друзей открыли в Минске роллердром, чтобы не кататься зимой на роликах в переходе

В торговом центре DiaMond City открылся роллердром InMove — специальная площадка, чтобы кататься на роликах без оглядки на погоду. Для горожан это активный отдых, вроде фигурного катания или прыжков на батутах, для спортсменов — способ решить наболевший вопрос с тренировками зимой. GO.TUT.BY заглянул на роллердром и рассказывает, сколько стоит катание и кто стоит за проектом.





Трое друзей и роллердром

Роллердром — это инициатива, деньги и даже строительные навыки троих друзей. 25-летний Александр Шульган и 27-летний Сергей Будковский вместе работают над проектом InMove (роллер-школа, спортивная команда и магазин роликов). 33-летний Антон Прудников — председатель РОО «Федерация Роллер Спорта».

— Но вообще инициатором был Алекс, он нас подтолкнул к этой идее, — признается троица.





Когда Алекс впервые обул ролики, ему было три года. В 13 минчанин стал катать слалом — так называется вид роллер-спорта, когда вокруг маленьких конусов выписывают фигуры. Школ, где учили бы такому, в те годы не было, и энтузиасты тренировали друг друга: показывали новые элементы и бережно обменивались дисками с выступлениями зарубежных спортсменов.

— Потому что в те времена интернет был похуже: помните модемы 56 кб/сек? — улыбается Алекс. — Летом мы катались на лыжероллерной трассе в Веснянке и на «машке», площадке возле Дворца спорта.





Слалом у Алекса получается круто: парень ездит на чемпионаты Европы и мира, входит в двадцатку сильнейших в мировом рейтинге ВССА .

— Давали бы у нас звания в роллер-слаломе, был бы ты мастером спорта! — шутят друзья.

«Зимой ученики разбегались»

Алексу хочется не только выступать, но и развивать направление. Поэтому семь лет назад (то есть в свои 18) он открыл ИП и занялся роллер-школой.

— Тренировались на улице, я был инструктором. Первая группа набралась разношерстная: девочка 10 лет, девушка 18 и женщина 47 лет.





Из роллер-школы вырос магазин роликов Rollershop (там сейчас продажами занимается Сергей Будковский). Только с развитием InMove все шло не так гладко:

— Весной и летом ученики приходят, все классно. А зимой разбегаются, потому что нет постоянной площадки для тренировок, — пожимает плечами Алекс.

В Минске есть одно место, где зимой любой желающий может кататься на роликах, — роллердром в «Минск-Арене» . Если точнее, то это цокольное помещение «Велодрома» на разминочном круге под велотреком. Желающих много, работает только по вечерам.

Если любители позволяли себе забросить ролики на зиму, то амбициозным спортсменам приходилось изыскивать разные варианты.





— Когда главное было тренироваться перед соревнованиями, я катался даже под мостом и в переходах, — вспоминает Алекс. — Но это, как минимум, вредно для коленей: считается, что при температуре меньше +15 не стоит тренироваться в шортах, ну, а если на улице -5, то и в штанах не очень хорошо.

Открыть частный роллердром пытались многие школы в Минске — проблема с катанием зимой у всех общая. Команда InMove занималась этим последние три года: среди вариантов был и «Горизонт», и парковка. Но подходящее место нашлось лишь в декабре 2018 года — в торговом центре.

Когда и за сколько можно покататься





Алекс, Сергей и Антон открывали роллердром на свои деньги. «Потратили все, что копили эти годы», — шутят друзья. Ремонт тоже делали сами: грунтовали и красили стены, работали над освещением и покрытием пола. Так как заниматься этим можно было в те часы, когда торговый центр закрыт для посетителей, приезжали к десяти вечера — и уезжали в три ночи.

График работы роллердрома — с 10 до 10. Одно посещение, вне зависимости от продолжительности, стоит 5 рублей для детей и 6 рублей для взрослых. Если оплатить сразу восемь походов, то 32 рубля для детей и 40 рублей для взрослых. Приходить можно со своими роликами или брать их напрокат, — вместе со шлемом и защитой за 5 рублей в час.





— У нас нет бюджетного сегмента, — уточняет Сергей. — Например, ролики SEBA, которые мы предлагаем в прокате, продаются за 379 рублей.

Можно кататься самому или записаться на индивидуальное или групповое занятие в школу. Но организаторы проводят аналогию с тренажерным залом: если инструктор не занят на тренировке, он поможет любому посетителю. И прикидывают: исходя из размеров помещения, одновременно ездить и не мешать друг другу смогут 25 человек.

На роллердром у парней — большие надежды. Впрочем, как и на сам роллер-спорт. Например, в прошлом году белорусский райдер Василиса Маслова впервые завоевала золото чемпионата мира по фристайлу на роликовых коньках.





— Скейтборд уже вошел в программу Олимпиады, надеемся, что и у роликов есть шансы, — говорит Антон Прудников. — Тем более, что скоростной бег на роликах был в программе летних Юношеских Олимпийских игр 2018.