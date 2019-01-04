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Транспортная инспекция напоминает, что с 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси
05.01.2019 — Разное | Полесская правда
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Электронная система сбора платы за проезд — BelToll , действует на территории Республики Беларусь с 1 июля 2013 года. Данная технология позволяет пользователям дороги оплачивать проезд без остановки транспортных средств в пунктах сбора оплаты. При прохождении транспортных средств через порталы сбора платы, система автоматически списывает средства со счета бортового устройства, который создается при регистрации пользователя в системе.
Региональный отдел контроля на платных дорогах филиала Транспортной инспекции по Брестской области напоминает о том что, с 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появились на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.
На Гродненской трассе платными стали два участка: с 57 до 134 километр, а также со 196 по 212 километры.
На дороге Минск-Молодечно-Нарочь — участок с 12 по 32 километр. В связи с этим появились новые пункты BelToll:
Все пункты работают в круглосуточном режиме и оказывают пользователям полный перечень услуг.
При выявлении нарушения порядка оплаты, с использованием контрольного транспортного средства или в пограничном пункте контроля, пользователю платной дороги уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции выдается акт нарушения, в котором содержится требование о внесении платы в увеличенном размере и выполнении порядка взимания платы за проезд транспортных средств по платным дорогам, с приложением квитанции с указанием суммы платы в увеличенном размере.
С.А. Солоснюк,
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