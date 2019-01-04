Транспортная инспекция напоминает, что с 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси



Согласно Положению, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №340 от 30.04.2013 года, пользователи платной дороги обязаны зарегистрировать транспортное средство в системе электронного сбора платы до начала пользования платной дорогой и иметь находящееся в исправном состоянии устройство электронной оплаты, за исключением следующих транспортных средств:

транспортных средств оперативного назначения; транспортных средств, используемых в целях обеспечения обороноспособности и правопорядка; транспортных средств, зарегистрированных на территории государств – членов Таможенного союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны и буксируемых ими прицепов; мопедов и мотоциклов; зарегистрированных на территории Республики Беларусь колесных тракторов и самоходных машин.

Электронная система сбора платы за проезд — BelToll , действует на территории Республики Беларусь с 1 июля 2013 года. Данная технология позволяет пользователям дороги оплачивать проезд без остановки транспортных средств в пунктах сбора оплаты. При прохождении транспортных средств через порталы сбора платы, система автоматически списывает средства со счета бортового устройства, который создается при регистрации пользователя в системе.

Региональный отдел контроля на платных дорогах филиала Транспортной инспекции по Брестской области напоминает о том что, с 1 декабря 2018 года увеличилась протяженность платных дорог в Беларуси на 113 километров. Новые платные участки появились на дорогах М-6/Е 28 Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) и P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

На Гродненской трассе платными стали два участка: с 57 до 134 километр, а также со 196 по 212 километры.

На дороге Минск-Молодечно-Нарочь — участок с 12 по 32 километр. В связи с этим появились новые пункты BelToll:

АЗС «Белоруснефть» №74, 159 км трассы М-6/Е 28 (Гродненская область, Лидский район, д. Кенти)

АЗС «Белоруснефть» №76, 123 км трассы М-6/Е 28 (Гродненская область, Ивьевский район);

а также в Молодеченском районе на АЗС «РН-Запад» №8, 45-й км трассы Р28 «Минск-Молодечно-Нарочь».

Все пункты работают в круглосуточном режиме и оказывают пользователям полный перечень услуг.

При выявлении нарушения порядка оплаты, с использованием контрольного транспортного средства или в пограничном пункте контроля, пользователю платной дороги уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции выдается акт нарушения, в котором содержится требование о внесении платы в увеличенном размере и выполнении порядка взимания платы за проезд транспортных средств по платным дорогам, с приложением квитанции с указанием суммы платы в увеличенном размере.

С.А. Солоснюк,

начальник регионального отдела контроля на платных дорога в г. Пинске.