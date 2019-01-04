На Рождество в Лидском районе прогнозируют сильные морозы





Сегодня в Лидском районе днем температура воздуха будет находиться в районе нуля. Однако уже к вечеру столбик термометра опустится до — 9 градусов.

Также в субботу ожидается метель с порывами ветра до 13 метров в секунду. Завтра будет еще холоднее — до 14 градусов мороза.

Пик придется на Рождество. По прогнозам синоптиков 7 января на территории нашего района утром 7 января температура воздуха опустится до -22 градусов, к вечеру чуть потеплеет — до 15 градусов со знаком «минус».

Во вторник и среду ожидается около 10 градусов мороза, однако в четверг станет холоднее — до — 18 градусов.