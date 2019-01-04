Главная цель Декрета №18 – сохранить семью

На заседании районного исполнительного комитета обсудили реализацию Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях», одобрили проект бюджета на 2019 год, заслушали отчет председателя Морозовичского сельисполкома Елены Степаненко об организации работ по наведению порядка на земле и благоустройству на территории сельсовета. Начиная работу, председатель райисполкома Андрей Горбачев вручил Почетную грамоту прокурору района Артему Игнатенко. В заседании райисполкома приняли участие заместитель министра юстиции Андрей Авдеев и начальник главного управления юстиции Гомельского областного исполнительного комитета Валентин Макаревич.





Предупредить семейное неблагополучие

Обращаясь к присутствовавшим, председатель райисполкома Андрей Горбачев указал на необходимость усилить контроль за исполнением требований Декрета №18, строго следовать поставленным задачам и требованиям и напомнил всем субъектам профилактики, что главная цель Декрета – предупредить семейное неблагополучие и сохранить семью. Так, он отметил ряд направлений, где необходима целенаправленная и планомерная работа. Это и возмещение обязанными лицами в полном объеме затрат на содержание детей, и своевременное перечисление предприятиями и организациями денежных средств, удержанных из заработной платы обязанных лиц, и организация должного контроля за своевременным информированием РОВД и управления по труду о невыходах на работу обязанных лиц, и налаживание тесного, эффективного взаимодействия между участковой службой ОВД и нанимателями. Также обратил внимание руководителей учреждений образования на раннее выявление семейного неблагополучия.

Основной докладчик по данному вопросу заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько отметила, что в районе налажена работа по разрешению проблем, связанных с защитой прав детей в неблагополучных семьях. Данное направление деятельности находится на постоянном контроле райисполкома.

Выявление детей, которые находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспитанию, осуществляется, главным образом, на основе межведомственного взаимодействия. Все ведомства, работающие с семьями, ориентированы на раннее выявление неблагополучия ребенка.

По состоянию на 1 декабря 2018 года на территории района проживают 183 несовершеннолетних из 84 семей, признанных находящимися в социально опасном положении (на 01.12.2017 – 188 детей из 84 семей). В сельской местности проживает 151 несовершеннолетний, или 82,5% от общего числа состоящих на учете.

Основными причинами неблагополучия в семьях по-прежнему являются: пьянство родителей, задолженности по коммунальным услугам, за пользование газом и электроэнергией, ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей по обучению, воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Заинтересованными службами принимаются меры по оказанию необходимых видов помощи семьям, где дети признаны находящимися в СОП. Так, по результатам межведомственной работы с семьями 32 родителя (28 семей) прошли курс лечения от алкогольной зависимости, из них 10 родителей бесплатно на основании ходатайств комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома, столько же родителей трудоустроены, 13 семьям оказана государственная адресная помощь в натуральной форме на сумму 23558,22 рублей, что позволило частично оплатить имеющиеся задолженности по коммунальным платежам, приобрести продукты питания, одежду для детей, а значит, устранить признаки социального неблагополучия. 26 семей получили государственную адресную помощь на сумму 39868,08 рублей, 10 семей улучшили жилищные условия, 15 – получили гуманитарную помощь, тремя гражданами в отношении шести детей установлено отцовство, оказана помощь в установке 60 АПИ.

К сожалению, проводимые мероприятия не всегда дают стабильный положительный результат. Имеют место случаи, когда несовершеннолетний повторно признается находившимся в социально опасном положении. И хотя количество таких семей с каждым годом сокращается, в этой теме Андрей Горбачев заметил, что факты повторной постановки в СОП или повторного отобрания детей свидетельствуют о пробелах в работе, отсутствии должного взаимодействия и элементарной исполнительской дисциплины. По состоянию на 1 декабря 2018 года 70 детей, или 38,3%, из 38 семей были повторно признаны находящимися в СОП.

По итогам работы с семьями, чьи дети находятся в СОП, за 11 месяцев 2018 года снято с учета 214 несовершеннолетних, проживающих в 100 семьях, из них в связи с нормализацией ситуации в семье – 166.

Несмотря на существующую систему работы по раннему выявлению детей, находящихся в СОП, своевременному принятию мер по защите их прав и интересов, по-прежнему устанавливаются факты нарушения должностными лицами требований законодательства. За истекший период 18 работников учреждений образования привлечены к дисциплинарной ответственности.

Работать с семьями, чьи дети признаны находящимися в СОП, трудно. И если принимаемые на раннем этапе меры не дают положительных результатов, комиссия по делам несовершеннолетних райисполкома по ходатайствам учреждений образования принимает решения о признании детей, проживающих в условиях семейного неблагополучия, нуждающимися в государственной защите. По итогам работы за 11 месяцев 2018 года по ходатайствам учреждений образования признаны нуждающимися в государственной защите 26 детей из 14 семей (за аналогичный период 2017-го – 23 ребенка из 13 семей).

После проведения работы по стабилизации обстановки в семьях удалось снять с учета 28 детей, признанных нуждающимися в государственной защите. Возвращены в 4 семьи 5 детей, родители 16 детей из 7 семей лишены родительских прав. В дальнейшем отделом образования, спорта и туризма райисполкома принимаются меры по определению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства. Всего с начала реализации Декрета восстановились в родительских правах 25 родителей в отношении 35 детей, в том числе в текущем периоде 2018 года – 1 родитель в отношении 1 ребенка.

По состоянию на 1 декабря 2018 должны возмещаться расходы на содержание 200 детей. По состоянию на 1 декабря прошлого года работают на предприятиях района 92 человека, трудоустроенных на основании судебных определений. За 11 месяцев 2018 года в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома поступило 21 определение суда о трудоустройстве обязанных лиц. Все они трудоустроены и ежемесячно возмещают расходы на содержание своих детей. Наиболее сложно решаемыми проблемами в работе с данной категорией граждан является их нежелание работать и, как следствие, совершение прогулов по месту работы, антиобщественное поведение и злоупотребление алкогольными напитками. За 11 месяцев 2018 года 4 обязанных лица направлены в ЛТП, 13 – привлечены к уголовной ответственности за систематические прогулы, 178 – привлечены к административной ответственности по ст. 9.27 КоАП Республики Беларусь (уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению). По-прежнему остро стоит проблема трудоустройства с достаточным уровнем зарплаты, ведь сумма возмещения у некоторых горе-родителей достигает порой 700 рублей. Вакансий с таким уровнем зарплаты в управление по труду, занятости и соцзащите не поступает. К тому же, как правило, эти родители не приобрели профессии, многие из них имеют базовое или среднее образование. Поэтому большинство принимается на неквалифицированные рабочие места. Наниматели по возможности принимают меры по повышению им зарплаты: предоставляют дополнительные объемы работ, работу по совместительству или замещению. Чтобы уменьшить и количество прогулов, отделом внутренних дел осуществляется доставка прогульщиков и уклоняющихся на место работы. Однако в этой теме, выразил уверенность председатель райисполкома, необходимо усилить ведомственный контроль: «Есть примеры, когда обязанные лица безнаказанно уклоняются от работы долгое время, имеют место случаи несвоевременного информирования о прогульщиках. А это уже зона ответственности заместителей руководителей по идеологической работе».

Подводя итоги рассмотрения вопроса, глава района подчеркнул: «Результаты работы по реализации Декрета №18 несколько лучше, чем в прошлом году. Но ситуацию можно улучшить, надо продолжать более настойчиво, скрупулезно работать, чтобы не довести до крайней меры – лишения родительских прав. Эта тема остается на особом контроле и раз в месяц она будет заслушиваться на аппаратном в присутствии силового блока».

Об организации работ по наведению порядка на земле и благоустройству

Как проинформировала председатель Морозовичского сельского исполнительного комитета, Совета депутатов Елена Степаненко, мероприятия по благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле формируются на основании планов мероприятий организаций, расположенных на территории сельсовета. Как правило, в них определены объемы работ, сроки выполнения и ответственные. На сегодняшний день на территории в 13401 га расположено 32 населенных пункта, в которых проживают 1832 человека. Из 32 населенных пунктов 2 являются нежилыми, 1 не имеет постоянного населения, 7 населенных пунктов насчитывают 10 и менее жителей. На территории сельсовета находятся земли четырех сельхозорганизаций: филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», КСУП «Губичи» и РУП «Белоруснефть-Особино».

Так, в 2018 году проведены следующие мероприятия: спилено 39 аварийных деревьев, посажено 214, наведен порядок на территории 31 бесхозного дома, удалена дикорастущая поросль на площади 5790 квадратных метров, покрашено 47 фасадов, отремонтировано 730 метров погонных заборов, установлено 650, окрашено 1100, снесено 250 ветхих, убрано 33 мини-свалки, снесено 23 ветхих строения, убрано 11 фундаментов ранее снесенных собственниками ветхих домов. Также за счет выделенных бюджетных средств проведена рекультивация земли площадью 8 га, часть из них уже вовлечена в севооборот. Всего на снос ветхого и пустующего жилья в 2018 году сельисполкому из областных средств было выделено 42 тысячи рублей, которые освоены в полном объеме. Из 18 колодцев, включенных в график ремонтных работ на 2018 год, отремонтировано15. В то же время вне графика проведены работы по ремонту двух колодцев в Уборках. За счет средств самообложения окрашено 12 колодцев, силами граждан изготовлена и установлена крышка на колодец в Березине. На протяжении года проводилось грейдирование дорог, проведены ямочный ремонт и подсыпка дороги в Уборках, на въезде в Березину, в Ивановке, ремонт асфальтного покрытия от Морозович до г. Буда-Кошелево общей протяженностью 4,3 км, а также в самом населенном пункте. Одновременно отремонтировано 6 остановочных пунктов и оборудованы подъезды к ним.

Сельисполкомом проведена работа по оформлению в Морозовичах земельного участка, на котором расположен памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. За счет средств, выделенных Гомельским областным отделением ОО «Белорусский фонд мира», проведена установка железобетонного ограждения памятника, укладка тротуарной плитки.

Традиционно весной и осенью на территории сельсовета прошли месячники и субботники по благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле, участие в которых приняли 580 человек. Среди них: работники учреждений и организаций социальной сферы, филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», население. Большую помощь в благоустройстве населенных пунктов, гражданских кладбищ оказали закрепленные районные организации: ЛДД-464, управление по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома, территориальный центр социального обслуживания населения.

Большое внимание на протяжении года уделялось работе с неиспользуемыми землями. Всего в 2018 году вовлечено 20,75 га неиспользуемых земель, в том числе 7,15 га после сноса ветхих домов и рекультивации. Хорошие результаты в этом вопросе показал филиал «Морозовичи-Агро».

Сельским исполнительным комитетом проводится работа по упорядочению количества пустующего и ветхого жилья. По состоянию на 1 января 2018 года на территории сельсовета насчитывалось 112 таких домовладений, в течение года был выявлен еще один. Из них 23 дома, признанных ветхими, снесены, на 10 получены уведомления от собственников о намерении использовать, 4 повторно заселены. Подводя итог, Елена Степаненко отметила и проблемные вопросы, среди которых: пустующее ведомственное жилье, ремонт и очистка колодцев, на территории сельсовета их насчитывается 207, а также состояние дорог. Так, ремонта требуют дороги по ул. Братьев Стигалевых и Садовой в Глазовке, в Славенце, п. Диково, на подъезде к п. Чернятин.

Ирина ПАЛУБЕЦ.