ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коляды, рейв-вечеринка и акустический концерт. Куда сходить в длинные выходные в Бресте

05.01.2019 09:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На длинных выходных в Бресте пройдут рейв-вечеринка, акустический концерт и коляды на площади Ленина.


Фото использовано в качестве иллюстрации

Что: Рейв-вечеринка

Где: Club Matrix

Когда: начало 5 января 23.00

Сколько: 10 рублей

На рейв-тусовку в Брест приедут гости из Минска, Варшавы и Гродно. Выступят REDLAW, более известный старой школе, как Walder, и два представителя Monstass crew: NIGHTFREAK и SKINDER, а также TROYAN и FLASHMAN.

Информация о билетах в группе Вконтакте.


Фото: vk.com/menestrely_group

Что: Аккустический концерт MENESTRELY

Где: Краудфанд кафе «Грунтоўня»

Когда: 5 января 19.00

Сколько: 5 рублей

5 января брестчан ожидает вечер акустики. В Грунтоўне выступит alt. metal группа с богатой историей и глубокими текстами MENESTRELY. Билеты можно приобрести в кофейне «K'lab coffee».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что: Коляды

Где: Площадь Ленина

Когда: 7 января начало в 17.00

Сколько: Бесплатно

7 января на площади Ленина пройдут праздничные гуляния. В программе народные песни, танцы, аниматоры в колядных костюмах, конкурсы и хороводы.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В длинные выходные в Бресте пройдут рейв-вечеринка, акустический концерт и коляды на площади Ленина.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все против нас». Капитан молодежной сборной России выругался в сторону трибун после поражения от США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика