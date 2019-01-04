Коляды, рейв-вечеринка и акустический концерт. Куда сходить в длинные выходные в Бресте

На длинных выходных в Бресте пройдут рейв-вечеринка, акустический концерт и коляды на площади Ленина.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Что: Рейв-вечеринка

Где: Club Matrix

Когда: начало 5 января 23.00

Сколько: 10 рублей

На рейв-тусовку в Брест приедут гости из Минска, Варшавы и Гродно. Выступят REDLAW, более известный старой школе, как Walder, и два представителя Monstass crew: NIGHTFREAK и SKINDER, а также TROYAN и FLASHMAN.

Информация о билетах в группе Вконтакте .



Фото: vk.com/menestrely_group

Что: Аккустический концерт MENESTRELY

Где: Краудфанд кафе «Грунтоўня»

Когда: 5 января 19.00

Сколько: 5 рублей

5 января брестчан ожидает вечер акустики. В Грунтоўне выступит alt. metal группа с богатой историей и глубокими текстами MENESTRELY. Билеты можно приобрести в кофейне «K'lab coffee».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что: Коляды

Где: Площадь Ленина

Когда: 7 января начало в 17.00

Сколько: Бесплатно

7 января на площади Ленина пройдут праздничные гуляния. В программе народные песни, танцы, аниматоры в колядных костюмах, конкурсы и хороводы.