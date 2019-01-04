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Коляды, рейв-вечеринка и акустический концерт. Куда сходить в длинные выходные в Бресте
На длинных выходных в Бресте пройдут рейв-вечеринка, акустический концерт и коляды на площади Ленина.
Что: Рейв-вечеринка
Где: Club Matrix
Когда: начало 5 января 23.00
Сколько: 10 рублей
На рейв-тусовку в Брест приедут гости из Минска, Варшавы и Гродно. Выступят REDLAW, более известный старой школе, как Walder, и два представителя Monstass crew: NIGHTFREAK и SKINDER, а также TROYAN и FLASHMAN.
Информация о билетах в
Что: Аккустический концерт MENESTRELY
Где: Краудфанд кафе «Грунтоўня»
Когда: 5 января 19.00
Сколько: 5 рублей
5 января брестчан ожидает вечер акустики. В Грунтоўне выступит alt. metal группа с богатой историей и глубокими текстами MENESTRELY. Билеты можно приобрести в кофейне «K'lab coffee».
Что: Коляды
Где: Площадь Ленина
Когда: 7 января начало в 17.00
Сколько: Бесплатно
7 января на площади Ленина пройдут праздничные гуляния. В программе народные песни, танцы, аниматоры в колядных костюмах, конкурсы и хороводы.
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В длинные выходные в Бресте пройдут рейв-вечеринка, акустический концерт и коляды на площади Ленина.
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