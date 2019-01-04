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Президент Беларуси подчеркивает важность активных политических и экономических контактов с Грузией

05.01.2019 10:04 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает намерение укреплять политические и торгово-экономические связи с Грузией.

Как сообщила пресс-служба белорусского президента, об этом А.Лукашенко заявил в поздравительном послании белорусского лидера президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов", - уверен А.Лукашенко.

"За прошедшую четверть века диалог наших стран приобрел высокую степень доверия. Белорусско-грузинское взаимодействие характеризуется насыщенностью и нарастающей динамикой", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко "пожелал Саломе Зурабишвили крепкого здоровья, счастья и добра, а братскому народу Грузии - мира и процветания", - сказано в сообщении  пресс-службы.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает намерение укреплять политические и торгово-экономические связи с Грузией. Как сообщила пресс-служба...
 
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