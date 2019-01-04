Лукашенко поздравил православных с Рождеством

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщила пресс-служба главы государства.

"Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства – любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе",- сказано в поздравлении.

"Пусть великолепие рождественских дней подарит вам радость общения с близкими, придаст духовных сил в благородных стремлениях и начинаниях во имя людей, родной Беларуси и мира на Земле", - отмечает президент.

Глава государства также пожелал всем крепкого здоровья, счастья и душевного тепла.