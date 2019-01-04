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На 80 году ушёл из жизни знаменитый российский актёр Иван Бортник

05.01.2019 10:46 — Разное | СТВ  
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Новости России. На 80 году жизни скончался российский актёр театра и кино Иван Бортник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг поэт и актёр Владислав Маленко.  

«Ребята, ушёл мой друг Иван Бортник… к Володе Высоцкому ушёл», – с грустью написал Маленко.  

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. Ещё будучи мальчиком Иван решил, что хочет стать актёром. В юношестве Бортник ходил в различные кружки, связанные с актёрским мастерством.  

В 1961 году поступил в Московский драматический театр имени Гоголя. В годы студенчества состоялся дебют Ивана в кино. Юноша сыграл художника Василия в фильме «Исповедь».  

В 1967 году артист перешёл в труппу Любимова Театра на Таганке, там он познакомился и подружился с Владимиром Высоцким. Когда начались съёмки фильма «Место встречи изменить нельзя», Высоцкий хотел, чтобы Шарапова сыграл Бортник, но ему отказали. Однако Иван всё же смог мелькнуть в фильме, исполнив роль бандита по кличке Промокашка.  

Эта роль Бортнику удалась настолько превосходно, что его потом даже спрашивали, откуда появилась идея для создания образа. Актёр ответил, что видел похожих людей у себя во дворе, на них и старался походить.  

За свою жизнь артист сыграл почти в 50 фильмах, но чаще всего был на втором плане. В театре Ивану повезло больше, там он исполнял главные роли. В последние годы Бортник играл только в одном спектакле – «Высоцкий».  
 
 
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Новости России. На 80 году жизни скончался российский актёр театра и кино Иван Бортник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг поэт и актёр Владислав...
 
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