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Дорожный налог предлагают уплачивать по новой схеме: ежемесячно

05.01.2019 — Разное | Lida.Info  
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Дорожный налог предлагают уплачивать по новой схеме: ежемесячно

Вместо государственной пошлины власти предлагают вносить плату за участие в дорожном движении – от 0,25 базовой величины в месяц.

Проект указа «О платежах за участие в дорожном движении», по которому уплата дорожного сбора будет отвязана от прохождения техосмотра, опубликован на сайте Министерства финансов Беларуси.

Дорожный сбор привязали к прохождению техосмотра в 2013 году. Его сумма зависела от того, кому (юридическому или физическому лицу) принадлежит автомобиль, а также возраста и массы машины. После этого многие владельцы автомобилей перестали проходить техосмотр. Службой ГАИ был усилен контроль за соблюдением этой обязанности, была даже разработана система, которая позволяла фиксировать автомобили без техосмотра. Впрочем, многие автовладельцы так и не оплачивали сбор.

Долгожданные изменения в системе оплаты дорожного налога были анонсированы еще в середине прошлого года, проект соответствующего указа («О платежах за участие в дорожном движении») был вынесен на общественное обсуждение 2 января.

Как власти предлагают оплачивать дорожный налог?

Предполагается, что государственная пошлина для физических лиц будет упразднена. Вместо нее введут плату за участие транспортных средств в дорожном движении – вносить ее должны будут все зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ физлица. Для юрлиц госпошлину предлагается оставить.

Ставки будут установлены в базовых величинах, их размер будет зависеть от вида транспорта и разрешенной максимальной массы. Оплачивать ставку надо будет за каждый месяц.

  • Легковое авто не более 1,5 тонн – 0,25 базовой величины (3 БВ в год);
  • Авто от 1,5 до двух тонн – 0,5 базовой величины (6 БВ в год);
  • От двух до трех тонн – 0,67 базовой величины (8,04 БВ в год);
  • Более трех тонн – 0,92 базовой величины (11,04 БВ в год);
  • Мотоцикл – 0,17 базовой величины (2,04 БВ в год).

От платы будут освобождены физлица, которым принадлежат автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами.

Напомним, размер базовой величины с 1 января – 25,5 рубля.

За какой срок платить?

Минимум оплатить автовладельцам придется месяц, максимум – сразу два года. За уже оплаченный период доплачивать не придется даже если размер сбора изменится, то есть экономнее оплатить его сразу.

 
 
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Вместо государственной пошлины власти предлагают вносить плату за участие в дорожном движении – от 0,25 базовой величины в месяц. Проект указа «О платежах за...
 
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