Вместо санатория — в больницу. Москвичи на БМВ попали в ДТП вблизи Лиды





ДТП произошло ночью 3 января на 160-м километре автодороги «Минск-Гродно».

Возле деревни Кенти Лидского района БМВ проезжала кольцевую развязку. В ней четыре человека из Москвы направлялись в санаторий в Волковысский район. По какой-то причине водитель проследовал прямо.

Пассажира, который ехал на заднем сидении, пришлось госпитализировать. Автомобиль 2018 года выпуска получил повреждения, сообщает ГАИ .