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Вместо санатория — в больницу. Москвичи на БМВ попали в ДТП вблизи Лиды

05.01.2019 — Разное | Lida.Info  
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Вместо санатория — в больницу. Москвичи на БМВ попали в ДТП вблизи Лиды

ДТП произошло ночью 3 января на 160-м километре автодороги «Минск-Гродно».

Возле деревни Кенти Лидского района БМВ проезжала кольцевую развязку. В ней четыре человека из Москвы направлялись в санаторий в Волковысский район. По какой-то причине водитель проследовал прямо.

Пассажира, который ехал на заднем сидении, пришлось госпитализировать. Автомобиль 2018 года выпуска получил повреждения, сообщает ГАИ.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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ДТП произошло ночью 3 января на 160-м километре автодороги «Минск-Гродно». Возле деревни Кенти Лидского района БМВ проезжала кольцевую развязку. В ней четыре...
 
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