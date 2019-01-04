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Вместо санатория — в больницу. Москвичи на БМВ попали в ДТП вблизи Лиды
ДТП произошло ночью 3 января на 160-м километре автодороги «Минск-Гродно».
Возле деревни Кенти Лидского района БМВ проезжала кольцевую развязку. В ней четыре человека из Москвы направлялись в санаторий в Волковысский район. По какой-то причине водитель проследовал прямо.
Пассажира, который ехал на заднем сидении, пришлось госпитализировать. Автомобиль 2018 года выпуска получил повреждения, сообщает
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ДТП произошло ночью 3 января на 160-м километре автодороги «Минск-Гродно». Возле деревни Кенти Лидского района БМВ проезжала кольцевую развязку. В ней четыре...
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