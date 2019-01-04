Вторые в области

Городокская райорганизация ОО «БелТИЗ» второй год подряд заняла 2-е место в области среди аналогичных первичных райорганизаций по итогам 2018 года.

Как рассказал ее председатель Вячеслав Ильин, в успехах городокских белтизовцев есть большая заслуга их социальных партнеров: райисполкома, райсовета депутатов, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ТЦСОН, Городокского благочиния.

Особенно масштабным мероприятием ушедшего года стал традиционный фестиваль «Мост дружбы». Завязались новые дружеские контакты, в частности, расширилось международное сотрудничество с первичными райорганизациями Всероссийского общества слепых на Псковщине. На творческом небосклоне зажглась новая «звездочка»: дипломантом разноуровневых конкурсов в различных номинациях неоднократно становился Иван Яцкевич. Дополнительные возможности открылись слабовидящим, посещающим отделение дневного пребывания для инвалидов. Здесь они проходят реабилитацию с помощью тефлотехнических средств, приобретают навыки самостоятельного проживания (самостоятельное передвижение, приготовление пищи, ремонт одежды). Продолжается практика экскурсионных поездок. Так, 5 января экскурсанты посетят поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще.

Светлана ЯКОВЛЕВА.







