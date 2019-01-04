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Вторые в области
05.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Городокская райорганизация ОО «БелТИЗ» второй год подряд заняла 2-е место в области среди аналогичных первичных райорганизаций по итогам 2018 года.
Как рассказал ее председатель Вячеслав Ильин, в успехах городокских белтизовцев есть большая заслуга их социальных партнеров: райисполкома, райсовета депутатов, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ТЦСОН, Городокского благочиния.
Особенно масштабным мероприятием ушедшего года стал традиционный фестиваль «Мост дружбы». Завязались новые дружеские контакты, в частности, расширилось международное сотрудничество с первичными райорганизациями Всероссийского общества слепых на Псковщине. На творческом небосклоне зажглась новая «звездочка»: дипломантом разноуровневых конкурсов в различных номинациях неоднократно становился Иван Яцкевич. Дополнительные возможности открылись слабовидящим, посещающим отделение дневного пребывания для инвалидов. Здесь они проходят реабилитацию с помощью тефлотехнических средств, приобретают навыки самостоятельного проживания (самостоятельное передвижение, приготовление пищи, ремонт одежды). Продолжается практика экскурсионных поездок. Так, 5 января экскурсанты посетят поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще.
Светлана ЯКОВЛЕВА.
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Городокская райорганизация ОО «БелТИЗ» второй год подряд заняла 2-е место в области среди аналогичных первичных райорганизаций по итогам 2018 года. Как рассказал...
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