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Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе с желудочным кровотечением
05.01.2019 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» и почетный председатель ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона испытывает проблемы со здоровьем, сообщает
Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY
58-летний аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в клинике Olivos в Буэнос-Айресе, ему делали эндоскопию из-за операции на желудке. Однако врачи выявили у Марадоны желудочное кровотечение, и тренер был госпитализирован.
В клинике сообщили, что повреждения желудка у аргентинца не носят серьезного характера.
Напомним, что Марадона, возглавивший мексиканский клуб второго дивизиона в сентябре,
Сегодня адвокат аргентинца сообщил, что его клиент не собирается покидать «Дорадос».
Его контракт с «Дорадосом» рассчитан до июня 2019 года.
В мае 2018-го Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо» и в июле даже побывал в городе над Бугом, где рассказал о своих больших планах по поводу работы в Беларуси. И даже не исключил, что
Однако затем Марадона улетел на родину «перезарядить батарейки» и с тех пор, несмотря на неоднократные
Зато в сентябре стало известно, что знаменитый аргентинец возглавил мексиканский «Дорадос».
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Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» и почетный председатель ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона испытывает проблемы со здоровьем, сообщает Sports.ru со ссылкой...
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