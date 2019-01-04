Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе с желудочным кровотечением

Главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» и почетный председатель ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона испытывает проблемы со здоровьем, сообщает Sports.ru со ссылкой на Infobae .



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Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

58-летний аргентинец проходил плановый медицинский осмотр в клинике Olivos в Буэнос-Айресе, ему делали эндоскопию из-за операции на желудке. Однако врачи выявили у Марадоны желудочное кровотечение, и тренер был госпитализирован.

В клинике сообщили, что повреждения желудка у аргентинца не носят серьезного характера.

Напомним, что Марадона, возглавивший мексиканский клуб второго дивизиона в сентябре, пропустил 4 дня предсезонки «Дорадоса» , из-за чего появились слухи о его возможном уходе.

Сегодня адвокат аргентинца сообщил, что его клиент не собирается покидать «Дорадос».

Его контракт с «Дорадосом» рассчитан до июня 2019 года.

В мае 2018-го Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо» и в июле даже побывал в городе над Бугом, где рассказал о своих больших планах по поводу работы в Беларуси. И даже не исключил, что останется жить в Бресте .

Однако затем Марадона улетел на родину «перезарядить батарейки» и с тех пор, несмотря на неоднократные обещания , в Бресте так и не появился.

Зато в сентябре стало известно, что знаменитый аргентинец возглавил мексиканский «Дорадос».