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Выехавшие на поиски Николая Бетени поисковики отряда "Ангел" сами попали в ДТП
05.01.2019 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
В связи с экстренной ситуацией сбор был отменён. Однако, по информации портала Виртуальный Брест, люди всё равно едут в сторону Комаровки, и будут самоорганизовываться.
В группе
- В связи со случившейся чрезвычайной обстановкой, а именно наши коллеги с Барановичей собирались на выезд в д. Комаровка, попали в серьезное ДТП. Администрация ПСО "Ангел" г. Брест выехала на оказание помощи. В связи с этим администрация не может координировать поиски.
Позже стало известно, что в результате ДТП погибших нет, о пострадавших пока ничего не сообщается.
Всю ночь шёл снег, и дороги занесены, на трассе М1 много ДТП (на фото - ДТП в сторону Кобрина)
ДТП на М1 в сторону Бреста после Ленинского (лежит в кювете)
Помощь сейчас требуется многим...
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В связи с экстренной ситуацией сбор был отменён. Однако, по информации портала Виртуальный Брест, люди всё равно едут в сторону Комаровки, и будут...
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