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Выехавшие на поиски Николая Бетени поисковики отряда "Ангел" сами попали в ДТП

05.01.2019 11:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В связи с экстренной ситуацией сбор был отменён. Однако, по информации портала Виртуальный Брест, люди всё равно едут в сторону Комаровки, и будут самоорганизовываться.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62255.php

Выехавшие на поиски Николая Бетени поисковики отряда "Ангел" сами попали в ДТП

В группе ПСО Ангел сообщается:

- В связи со случившейся чрезвычайной обстановкой, а именно наши коллеги с Барановичей собирались на выезд в д. Комаровка, попали в серьезное ДТП. Администрация ПСО "Ангел" г. Брест выехала на оказание помощи. В связи с этим администрация не может координировать поиски.

Позже стало известно, что в результате ДТП погибших нет, о пострадавших пока ничего не сообщается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62255.php

Выехавшие на поиски Николая Бетени поисковики отряда "Ангел" сами попали в ДТП

Всю ночь шёл снег, и дороги занесены, на трассе М1 много ДТП (на фото - ДТП в сторону Кобрина)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62255.php

Выехавшие на поиски Николая Бетени поисковики отряда "Ангел" сами попали в ДТП

ДТП на М1 в сторону Бреста после Ленинского (лежит в кювете)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62255.php

Выехавшие на поиски Николая Бетени поисковики отряда "Ангел" сами попали в ДТП

Помощь сейчас требуется многим...

 
Теги: Брест
 
 
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В связи с экстренной ситуацией сбор был отменён. Однако, по информации портала Виртуальный Брест, люди всё равно едут в сторону Комаровки, и будут...
 
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