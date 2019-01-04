В связи с экстренной ситуацией сбор был отменён. Однако, по информации портала Виртуальный Брест, люди всё равно едут в сторону Комаровки, и будут самоорганизовываться.



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В группе ПСО Ангел сообщается:

- В связи со случившейся чрезвычайной обстановкой, а именно наши коллеги с Барановичей собирались на выезд в д. Комаровка, попали в серьезное ДТП. Администрация ПСО "Ангел" г. Брест выехала на оказание помощи. В связи с этим администрация не может координировать поиски.

Позже стало известно, что в результате ДТП погибших нет, о пострадавших пока ничего не сообщается.



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Всю ночь шёл снег, и дороги занесены, на трассе М1 много ДТП (на фото - ДТП в сторону Кобрина)



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ДТП на М1 в сторону Бреста после Ленинского (лежит в кювете)



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