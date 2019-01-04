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Брест замело до уровня "зимняя сказка". Но для водителей это проблема. Что говорят в ЖКХ?
05.01.2019 11:50 — Разное | Виртуальный Брест
Всю ночь шёл снег, иногда сильный, и утро в Бресте выдалось непростое для тех, кто провёл его "на колёсах".
Коммунальные службы расчищают город по мере сил и возможностей, но это непросто, тем более, что снег пока не прекратился.
Будьте осторожны на дорогах!
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Всю ночь шёл снег, иногда сильный, и утро в Бресте выдалось непростое для тех, кто провёл его "на колёсах". Коммунальные службы расчищают город по мере сил и...
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