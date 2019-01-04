

Александр Невзоров

«Меня упрекнули, что я враг и противник Нового года, но я совершенно не враг и не противник. Я с большой нежностью и спокойно к этому отношусь, абсолютно равнодушно. Но я просто имею возможность наблюдать этот культ. Он мне нравится, он меня забавляет, — отметилв эфире радиостанции— Я вижу обязательное причастие в этом культе. Это оливье. Меня забавляет, из какого количества различных деталей, начиная от друидских верований, связанных с деревьями до насильственно придуманного членом ЦК Постышевым советского Деда Мороза в 37-м году, из каких разнообразных фрагментов он создан.И естественно, я теперь к Новому году потеплел, потому что как только прочел настоящего христианина… вот что такое настоящий христианин? Все люди, которые прикидываются, что принимают участие в каких-то религиозных отрядах, конечно дикие лицемеры. Настоящий христианин — это Чаплин, у которого, как прямо из огнетушителя пошла пена ярости. Разгорелся известный скандал, когда какой-то митрополит вылез и сдуру чего-то брякнул про советское культовое кино под названием «Ирония судьбы».Оскорбленный артист ответил митрополиту, обвинив митрополита в тупости, хотя, в общем, обвинение странное. Это все равно, что обвинять жабу в бородавчатости, потому что, ну, в принципе, от дядьки, который ничем не занят, кроме повторения заклинаний, переодеваний и примерками бижутерии, в общем, ждать какого-то интеллектуализма было бы странно.И тут же как черт из коробочки выскочил Чаплин, который заявил, что с этим мерзким праздником, когда настоящие верующие люди придут к власти, будет окончательно и бесповоротно покончено. И столько было, я бы сказал, демонского счастливого огня в чаплинских очах, когда он об этом говорил, что, я думаю, для очень многих россиян, которые искренне любят культ оливье, искренне любят дурацкие фейерверки и свои ёлочки, в этот момент судьба христианства для них внутренне решилась».