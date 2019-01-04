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"Путин Крым взял. А что взял Лукашенко? Мешок бульбы, который в Кремль привез?"

05.01.2019 12:17 — Разное | UDF  
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Юрий Дракохруст. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Политический аналитик Юрий Дракохруст, прокомментировал для naviny.by итоги устроенного радиостанцией Эхо Москвы опроса по поводу любви россиян к Лукашенко.

«Это показатель не столько любви к Лукашенко, сколько нелюбви к Путину, желание насыпать ему соли на хвост», — считает эксперт.

По словам политолога, действительно, «русские люди очень хорошо относятся к белорусам и хорошо относятся к Лукашенко», но при этом вряд ли представляют его в качестве правителя России. Особенно если учесть, что по сравнению с 90-ми годами ослабла поддержка белорусского президента среди губернаторов, военных, да и вообще Россия стала иной — «менее советской, более имперской».

«Российский электорат рассуждает: Путин Крым взял, Алеппо взял. А что взял Лукашенко? Мешок бульбы, который в Кремль привез?» — иронизирует Юрий Дракохруст.

Класковский: «Смешно думать, что у Кремля не найдется рычагов выключить из игры Лукашенко»

 
 
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Юрий Дракохруст, прокомментировал по поводу любви россиян к Лукашенко.
 
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