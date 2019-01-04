"Путин Крым взял. А что взял Лукашенко? Мешок бульбы, который в Кремль привез?"



Юрий Дракохруст. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Это показатель не столько любви к Лукашенко, сколько нелюбви к Путину, желание насыпать ему соли на хвост», — считает эксперт.По словам политолога, действительно, «русские люди очень хорошо относятся к белорусам и хорошо относятся к Лукашенко», но при этом вряд ли представляют его в качестве правителя России. Особенно если учесть, что по сравнению с 90-ми годами ослабла поддержка белорусского президента среди губернаторов, военных, да и вообще Россия стала иной — «менее советской, более имперской».«Российский электорат рассуждает: Путин Крым взял, Алеппо взял. А что взял Лукашенко? Мешок бульбы, который в Кремль привез?» — иронизирует