"Смешно думать, что у Кремля не найдется рычагов выключить из игры Лукашенко"



Александр Класковский. Фото: TUT.BY

«Фишка в том, что кроме всяких социологических выкладок есть и чисто практическая сторона вопроса. Вы серьезно думаете, что кто-то позволит организовать реальную политическую конкуренцию российского и белорусского лидеров в случае, если действительно, как того хочет Кремль, достроят Союзное государство и введут пост его руководителя с сильными полномочиями? — задается вопросомна сайте. — Нет, не для этого огород городят.— И уж если сейчас тот всерьез решит продлить нахождение у власти через апгрейд Союзного государства, то смешно думать, что у Кремля не найдется рычагов и решимости априори выключить из игры белорусского конкурента. Можно лишь гадать о том, насколько мягким или жестким окажется способ нейтрализации.Лукашенко с его чутьем на угрозы наверняка это осознает настолько пронзительно, что будет торпедировать проект достройки Союзного государства со всей страстью души.Да и Путину проще переделать российскую конституцию, как это сделал в свое время с белорусским Основным законом Лукашенко, сняв ограничение в два срока президентства. Гораздо проще, чем затевать авантюрную эпопею с фактической инкорпорацией Беларуси. Ведь в любой момент что-то может пойти не так.Другое дело, что Кремль сейчас не просто закапризничал. Это новая линия: если и не сломать Лукашенко, то как минимум урезать субсидии и побудить к большей лояльности. Так что Кремль будет аккуратно дожимать.И хотя инкорпорация на сегодня — скорее страшилка, чем самый вероятный (и уж тем более фатальный) вариант будущего Беларуси, ее руководство и весь народ оказались перед настоящим историческим вызовом. Альтернатива поглощению — это преобразования в стране и плавная отвязка от имперской соседки».