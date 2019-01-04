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"Смешно думать, что у Кремля не найдется рычагов выключить из игры Лукашенко"

05.01.2019 12:13 — Разное | UDF  
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Александр Класковский. Фото: TUT.BY
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал победу Лукашенко в опросе на "Эхо Москвы" по поводу того, кто из этих двух лидеров должен возглавить Союзное государство России и Беларуси.

«Фишка в том, что кроме всяких социологических выкладок есть и чисто практическая сторона вопроса. Вы серьезно думаете, что кто-то позволит организовать реальную политическую конкуренцию российского и белорусского лидеров в случае, если действительно, как того хочет Кремль, достроят Союзное государство и введут пост его руководителя с сильными полномочиями? — задается вопросом Александр Класковский на сайте naviny.by. — Нет, не для этого огород городят.

— И уж если сейчас тот всерьез решит продлить нахождение у власти через апгрейд Союзного государства, то смешно думать, что у Кремля не найдется рычагов и решимости априори выключить из игры белорусского конкурента. Можно лишь гадать о том, насколько мягким или жестким окажется способ нейтрализации.

Лукашенко с его чутьем на угрозы наверняка это осознает настолько пронзительно, что будет торпедировать проект достройки Союзного государства со всей страстью души.

Да и Путину проще переделать российскую конституцию, как это сделал в свое время с белорусским Основным законом Лукашенко, сняв ограничение в два срока президентства. Гораздо проще, чем затевать авантюрную эпопею с фактической инкорпорацией Беларуси. Ведь в любой момент что-то может пойти не так.

Другое дело, что Кремль сейчас не просто закапризничал. Это новая линия: если и не сломать Лукашенко, то как минимум урезать субсидии и побудить к большей лояльности. Так что Кремль будет аккуратно дожимать.

И хотя инкорпорация на сегодня — скорее страшилка, чем самый вероятный (и уж тем более фатальный) вариант будущего Беларуси, ее руководство и весь народ оказались перед настоящим историческим вызовом. Альтернатива поглощению — это преобразования в стране и плавная отвязка от имперской соседки».

"Путин Крым взял. А что взял Лукашенко? Мешок бульбы, который в Кремль привез?"

 
 
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Политобозреватель прокомментировал победу Лукашенко в опросе на "Эхо Москвы".
 
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