"Не дай бог поехать на вызов в сауну и попасть в компанию милиционеров"

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Марина: «Работы много только в первые часы»

Надежда: «На Новый год я вижу больше несчастных людей, чем счастливых»

Татьяна: «Один раз я встретила Новый год с чиновником»

Обычно мы жалеем водителей или врачей за то, что им приходится работать в новогоднюю ночь. Но не только они «дежурят» в это время — жрицы любви тоже выходят на «смену» и работают, как и таксисты, на повышенном коэффициенте. KYKY узнал, как эти дамы относятся к празднику, с кем его обычно встречают и сколько это стоит для клиента.«В Новый год далеко не каждая готова работать. Лично я понимаю, что в этот день хорошая плата и условия, поэтому соглашаюсь. Но взамен придется хорошо потрудиться и потратить целую ночь. Я третий год в новогоднюю ночь буду работать. Семьи у меня нет, детей тоже. Многие девочки считают, что это семейный праздник, и остаются со своими детьми, жертвуя хорошими деньгами. Каждая выбирает, что ей дороже: с одной стороны, можно заработать хорошие деньги на подарок тому же ребенку, а с другой, такой праздник раз в году. И на Новый год ты точно не будешь работать в плохих условиях. Это всегда хорошая компания, теплое помещение, алкоголь и выпивка. Вероятность попасть в милицию равна практически нулю. Может показаться, что в Новый год проститутки работают как проклятые, но работы много в первые часы — потом уже все напиваются и начинают заниматься своими делами.Оплату я беру сразу. В прошлом году меня и еще одну девушку сняла компания из четырех мужчин — оплатили двойной тариф, так что в Новый год можно торговаться. У меня нет сутенера, которому нужно отдавать часть денег, поэтому я спокойно могу выпендриваться. Компания оплатила сразу четыре часа, а потом еще и доплатила еще за два часа сверху. Мужчинам было лет за 50, и все бывшие военные. Изначально только двое были готовы к услугам проститутки, но после пары бокалов шампанского согласились все четверо. До этого говорили, что не могут так — мол жена, дети и внуки. Но как можно думать о жене и внуках, если Новый год встречаешь в компании каких-то мутных друзей и двух проституток?Кстати, много предложений отметить Новый год вместе поступает именно от военных и милиционеров. Но мало кто на это идет, милиционеры вообще часто не хотят платить. Говорят, мол «как-нибудь просто тебя прикрою» — но лично мне такое нафиг не нужно. Я не нарушаю закон, чтобы меня задерживать, и стараюсь с ними не связываться вообще.Обычно за час я беру 30 рублей, но в Новый год — 60, а то и все 100. Насчет безопасности — уже смирилась, если честно. У меня, конечно, есть с собой баллончик и все такое, но я прекрасно понимаю, что никому не выгодно меня убивать. Конечно, клиенты могут попасться буйные, особенно когда пьяные. Но за шесть лет работы я уже научилась и с такими справляться. Иногда нужно давать отпор, иногда хитростью отвязаться. Если кто-то уже совсем буянит, могу ударить между ног— но это уже совсем крайняя мера. А еще у меня есть знакомый таксист, который сможет в случае форс-мажора приехать. В Новый год это важно — у таксистов ведь тоже много работы, как и у нас«.«Залог хорошей работы на Новый год — не попасть в милицию, у меня так было два года назад. Было обидно. Мы встречали Новый год с компанией в клубе, а потом мужчины напились и между собой подрались. Я пыталась разнять и сама «попала». Тогда не увидела ни денег, ни праздника. На самом деле, риск есть всегда.Так как Новый год для меня давно не праздник, я спокойно отношусь к работе, да и действительно можно хорошо подзаработать. Не считаю Новый год праздником — так с детства пошло. Я всегда скептически относилась к нему: все думают, что начинают жизнь с нуля, а на самом деле продолжают жить точно так же. Только единицы что-то действительно меняют в своей жизни. И на сам Новый год я вижу больше несчастных людей, чем счастливых. Порой клиенты вываливают мне очень откровенные истории, как психологу. Я-то понимаю, что люди одиноки до безумия.Все рабочие новогодние ночи я встречаю в клубе. За год нахожу себе клиентуру — ну и к празднику поступают предложения, я со всеми клиентами в дружеских отношениях. В этом году меня «забили» еще в начале декабря. Даже звонили потом и спрашивали, мол, не передумала ли. Мне нравится работать в клубе, это безопасное место — я не девочка с трассы. Поехать куда-то за город работать — это не мое, я достаточно трусливая. Все таки если видишь, что что-то не то происходит в черте города — помахала ручкой и уехала. Я имею ввиду драку, к примеру, или наркотики. Хотя, от последнего никуда не деться. Еще на работе я стараюсь много не пить: есть такой страх — мало ли что подмешают. А деньги всегда требую сразу же. Бывает, что хитрят, но со мной такие фокусы не прокатывают.Это миф, что нам приходится сильно работать в Новый год. Мужчины заказывают девочек, чтобы вместе посидеть, выпить, встретить Новый год, потанцевать. Руки распускают на танцполе, могут продолжить праздник уже в гостинице какой, но как показывает практика, в это время у них уже бессознательное состояние. Тогда уже становишься для них подобием мамочки: ходишь, следишь, чтобы ничего не вытворил и не покалечился. Работники клуба спрашивают, чего я вожусь с ними, но я ответственная. Клиенты потом благодарят, что оберегала их (смеется). Заработать за эту ночь я могу около четырехсот долларов. Люди за месяц столько зарабатывают, а тут есть возможность успеть всего за несколько часов«.«Мне не жалко потратить Новый год на работу, а вот с Рождеством всё иначе. Рождество для меня светлый праздник, я в этот день не работаю. Зато на Новый год выкладываюсь на все сто процентов. Встречала и с клиентами и в загородных домах, и в квартирах, и в саунах. Однажды меня вызвали какие-то совсем юные мальчишки — оказалось, что студенты четвертого курса, айтишники. На тот момент они уже увидели нормальную зарплату, вот и решили раскошелиться. Трое застенчивых парней вызвали двух проституток: меня и еще одну девушку. Приезжаю, а на меня смотрят наивные испуганные глаза. Один вообще на ногах еле держался, а как увидел меня, так отрезвел сразу.Вообще я нахожу клиентов в клубах — брат одного из этих студентов в клубе охранником работает, вот и дал мой контакт. Один из них, видимо, самый смелый, связался со мной еще в конце ноября. Он и взял на себя смелость со мной первым заняться сексом. Старался так, чтобы я его похвалила. А мне и не жалко — все-таки Новый год, пусть порадуется юноша. Он же потом наберется опыту, да еще и не раз услышит от других девочек, что он не очень.Новый год — это самое денежное время. Сейчас проходят корпоративы, много праздников, всегда найдется подработка и клиентура, благодаря которой можно заработать очень неплохие деньги. Но у меня есть табу: если клиентов больше четырех человек и я одна, то на такое не иду, не хочется рисковать собой. В прошлом году я заработала за ночь 350 долларов — в Новый год можно смело поднимать цены, у меня уже есть своя клиентура, люди не жадные. В проституции я пять лет, всякого увидела. У меня даже есть одна семейная парочка — им примерно лет так по 45, детей у них нет. Я вообще секс с женщинами не практикую, но у нас такая договоренность: с женой у нас секса нет, а только с мужем.Обычно предложения поступают уже с первых чисел декабря: в новогоднюю ночь не так просто найти проститутку, как кажется. Все предпочитают сразу оплатить несколько часов — чтобы ты под боком сидела, и в любой момент, когда ему захотелось, была готова. Но иногда бывает и такое, что успеваешь побывать в абсолютно разных местах за ночь. Один раз я встретила Новый год с чиновником, под бой курантов я помогала ему в туалете, пока его тошнило. Не знаю, это у него от речи своего «начальника» или он просто перепил. Но до этого он держался бодрячком. Чуть позже он как ни в чем не бывало нюхал наркотики и приставал к своему другу. Честно говоря, я стараюсь с сильно высокопоставленными людьми не тусоваться: они нагловатые и есть вероятность, что не заплатят, а еще и в милицию сдадут.Лично у меня инцидентов с милицией никогда не было, но девочки жалуются. Есть несколько моих приятельниц-проституток, у нас даже в телеграмме общий чат есть. Они периодически жалуются на милицию, мол, обижают и оскорбляют, руки распускают часто. Говорят, будто милиции кто-то специально сливает их контакты. Девочки там жаловались и на наших чиновников, говорили, что те могут и руки распустить, и угрожать. Хотя кому они нужны? Сами же представляются чиновниками, а потом боятся. Лично я вообще никого не знаю, даже не в курсе, кто там сейчас премьер-министр. Для меня что те студенты, что из клуба мужики — одно лицо. Но Беларусь небольшая, все друг друга знают, видимо, и боятся, что по телевизору их узнают. Кстати, у нас с девочками есть общая шутка, мол, не дай бог поехать на вызов в сауну и попасть в компанию милиционеров. Потому что тогда уж точно придется отрабатывать по полной, бесплатно, а потом еще и пешком идти домой. Они же фиг вызовут такси!"