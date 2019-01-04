В Барановичах милиционер из табельного оружия застрелил пса

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«Наш край»

Бездомный пес появился в частном секторе за несколько дней до произошедшего.— рассказала Наталья, хозяйка дома, в котором произошел инцидент. —По словам Натальи, поначалу пес вел себя более-менее спокойно, хоть и начинал рычать и оскаливал зубы всякий раз, когда к нему кто-то пытался подойти. Муж Натальи несколько раз пытался вывести животное со двора, но у него это не получилось: собака не подпускала к себе ни на шаг.Наталья также говорит, что звонила на спецавтобазу, просила приехать и забрать собаку, но ей ответили, что служба работает по определенным дням, а сегодня у нее выходной.Платите только за хостинг. Сайт или интернет магазин на Joomla уже настроен— рассказывает Наталья.Вечером 3 января история приняла опасный оборот: хозяева дома вообще не могли выйти во двор. Как только открывалась входная дверь, пес тут же подбегал и начинал громко лаять, скалить зубы, рычать и бросаться в сторону людей.— рассказывает Наталья. —