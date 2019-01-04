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Умер актер Иван Бортник
Иван Бортник
Бортник умер вечером 4 января около 23 часов, сообщила
Иван Бортник с 1967 года служил в Театре на Таганке. Там он познакомился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу».
Бортник снимался в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя».
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Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет.
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