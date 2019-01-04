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Умер актер Иван Бортник

05.01.2019 11:55 — Разное | UDF  
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Иван Бортник
Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет, сообщил в фейсбуке актер Владислав Маленко.

Бортник умер вечером 4 января около 23 часов, сообщила ТАСС супруга актера Татьяна Борзых. «Врачи говорят, что, скорее всего, тромб», — сообщила она.

Иван Бортник с 1967 года служил в Театре на Таганке. Там он познакомился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу».

Бортник снимался в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя».

 
 
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Народный артист России Иван Бортник скончался в возрасте 79 лет.
 
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