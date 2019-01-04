Умер актер Иван Бортник



Иван Бортник

Бортник умер вечером 4 января около 23 часов, сообщиласупруга актера— сообщила она.с 1967 года служил в Театре на Таганке. Там он познакомился с, который посвятил ему песню «Письмо к другу».Бортник снимался в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Иван да Марья», «Объяснение в любви», «Зеркало для героя».