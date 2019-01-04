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В Беларуси определены лучшие товары страны 2018 года

05.01.2019 12:54 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси определены лучшие товары страны 2018 года

Лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 года признано 274 товара, выпускаемых 175 организациями республики.

Так, в номинации «Продовольственные товары» победителями стали 163 товара 90 организаций.

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» определено 35 товаров-лауреатов 28 организаций; в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 67 товаров-лауреатов 52 организаций.

В номинации «Услуги населению» звания лауреата конкурса удостоены 9 услуг 8 организаций.

Статус «Новинка года», учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 34 товарам различного назначения.

Награда «Лучший в отрасли» присуждена 10 организациям республики, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Их обладателями стали ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ЗАО «Минский завод виноградных вин», КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 2, СОАО «Коммунарка» (г. Минск), ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», ОАО «Торгмаш» (г. Барановичи), РУПП «Гранит» (г. Микашевичи), ОАО «Гомельский химический завод», Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника» (г. Брест).

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 25 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

Диплома «Стабильное качество» удостоены 38 организаций, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса; имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ 18001 и др., а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

В их числе – ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест), ОАО «Березовский сыродельный комбинат», Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Поставский молочный завод», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», КУП «Минскхлебпром» хлебозавод № 2, СОАО «Коммунарка» (г. Минск), ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», ОДО «Беллесизделие» (г. Минск), ОАО «Моготекс» (г. Могилев), ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (г. Жлобин), СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (г. Лида) и другие.

Напомним, что конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа.

На первом – областном – этапе конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты для присуждения специальной награды «Лучший в регионе». При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности).

На втором этапе конкурса – республиканском – конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а конкурсантам – специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия также учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и стали финалистами.

Всего за время проведения опроса было получено 23 152 голоса потребителей (20 410– «нравится» и 2 742 – «не нравится»). При этом каждый потребитель смог принять участие в голосовании только один раз.

Наибольшее количество голосов в номинации «Продовольственные товары» – 74 % от общего количества голосов.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Логотип конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» – знак качественных товаров отечественного производства, который служит ориентиром для потребителей при выборе продукции.

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта в разделе «Качество и деловое совершенство» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 года признано 274 товара, выпускаемых 175 организациями республики.
 
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