Артист Иван Бортник умер в Москве

Известный артист скончался 4 января на 80-м году жизни, не дожив до юбилея меньше трех месяцев.

Факт смерти Бортника подтвердила его жена Татьяна Борзых, а также режиссер Владислав Маленко, причиной врачи называют оторвавшийся тромб.

Иван Бортник родился 16 апреля 1939 года в Москве. Учился в ГИТИСе, в театральном училище им. Б.Щукина, работал в Московском драматическом театре им. Гоголя.

Всемирная известность к нему пришла благодаря 5-серийному фильму Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». В нем Бортник сыграл бандита Промокашку из банды «Черная кошка». В этом же фильме играл и Владимир Высоцкий, лучший друг Бортника, с которым они подружились, работая в театре на Таганке. Этому театру Бортник посвятил большую часть своей жизни.

Актер сыграл почти в 30 картинах, в числе которых «Служили два товарища», «Родня», «Бумбараш», «Зеркало для героя», «Родня», «Иван да Марья», «Вторая попытка Виктора Крохина», «Объяснение в любви».

В Театре на Таганке играл в спектаклях «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры», «Мать», «Борис Годунов», «Павшие и живые», «Владимир Высоцкий» и других.

Высоцкий посвятил своему другу одну из своих песен.

Владимир Высоцкий, его жена Марина Влади, Иван Бортник

Владимир Высоцкий с Иваном Бортником

Иван Бортник в роли Промокашки

В фильме "Сонька - золотая ручка"