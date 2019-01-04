ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске на голову подростка упал отвалившийся токоприёмник троллейбуса

05.01.2019 12:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Вечером 4 января в Витебске на остановке общественного транспорта пострадал подросток.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, во время движения троллейбуса, за рулём которого находился 54-летний водитель, произошёл сход токоприемников с контактной линии.  

В Витебске на голову подростка упал отвалившийся токоприёмник троллейбуса
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Отвалившаяся металлическая деталь упала на голову 15-летнего парня. Несовершеннолетний был доставлен в нейрохирургическое отделение больницы в Витебске.  

По факту инцидента проводится проверка.  

На неделе житель Гродно попытался прокатиться на грузовом поезде и упал под него. 

Пострадавшего доставили в реанимацию – здесь подробности.  
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 4 января в Витебске на остановке общественного транспорта пострадал подросток.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Артист Иван Бортник умер в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика