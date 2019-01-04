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В Витебске на голову подростка упал отвалившийся токоприёмник троллейбуса
Новости Беларуси. Вечером 4 января в Витебске на остановке общественного транспорта пострадал подросток.
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Отвалившаяся металлическая деталь упала на голову 15-летнего парня. Несовершеннолетний был доставлен в нейрохирургическое отделение больницы в Витебске.
По факту инцидента проводится проверка.
На неделе житель Гродно попытался прокатиться на грузовом поезде и упал под него.
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Новости Беларуси. Вечером 4 января в Витебске на остановке общественного транспорта пострадал подросток. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, во время...
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