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«Сейчас я в идеальном состоянии»: Марадона был госпитализирован с желудочным кровотечением
Новости Аргентины. Знаменитый аргентинец Диего Марадона во время плановой проверки здоровья был ненадолго оставлен в больнице из-за желудочного кровотечения.
Как
«Я пришёл в клинику 58-летним, а вышел из неё 50-летним. Моё здоровье в идеальном состоянии», – заверил Диего после осмотра.
Футболист также упомянул, что всегда находятся люди, которые спекулируют на его здоровье.
На своей странице в Instagram Марадона
Осенью 2018 года Адвокат Марадоны объяснил решение аргентинца сотрудничать с мексиканским клубом.
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Новости Аргентины. Знаменитый аргентинец Диего Марадона во время плановой проверки здоровья был ненадолго оставлен в больнице из-за желудочного кровотечения.
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