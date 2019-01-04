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Украинский социолог утверждает, что Россия будет пытаться оккупировать Беларусь и Казахстан

05.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Украинский социолог утверждает, что Россия будет пытаться оккупировать Беларусь и Казахстан

Социолог, политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко рассказал, что в скором времени Российская Федерация может перестать скрывать свои намерения завоевать территории не только Украины, но также Белоруссии и Казахстана. Так пишет glavnoe.ua.

Он отметил, что ситуация не настолько проста, как может показаться на первый взгляд. Ведь Запад также имеет свои планы в отношении Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Казахстана. Здесь планирует «вторая перестройка». И президент России Владимир Путин это хорошо понимает. Следовательно, пытается всеми возможными способами препятствовать действиям Запада, прикрываясь Украиной и Белоруссией. Если этих жертв окажется недостаточно, Кремль может прибегнуть и к дестабилизации ситуации на территории Казахстана. 

Однако Запад не будет сдаваться. Любые поползновения со стороны Российской Федерации сразу же будут пресекаться. Так, Запад может предоставить Белоруссии и Казахстану значительную экономическую поддержку. Это поможет сломать все существующие планы России в отношении дестабилизации ситуации в указанных странах. Таким образом Запад защитит Белоруссию и Казахстан от захвата их территорий российским государством.

 
 
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Социолог, политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко рассказал, что в скором времени...
 
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