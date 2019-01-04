Михаил Ситько о значимых событиях и результатах 2018 года

Председатель Волковысского райисполкома Михаил Ситько:

Одним из главных и долгожданных событий для района стало открытие в сентябре нового лечебного корпуса больницы. Средства были выделены из районного и областного бюджетов. Сейчас практически все медицинские учреждения Волковыска расположены в одном месте и образуют своего рода городок, где каждый житель района может получить высококвалифицированную помощь. Установлены новые рентгеноаппараты, УЗИ-аппарат, наркозно-дыхательные аппараты, прекрасно оборудованы хирургические блоки.



Значительно преобразилась в ушедшем году деревня Изабелин, где проходил районный праздник тружеников села «Дажынкі». Наша особенность в том, что каждый год проводим праздник в новом населенном пункте и вкладываем значительные средства в его благоустройство. Так постепенно преображаются волковысские деревни и агрогородки. В Изабелине были отремонтированы дороги, обновлен памятник воинам Великой Отечественной войны, отремонтировано здание сельисполкома, преобразился Дом культуры. В эту работу активно включаются сами жители и приводят в порядок свои дома.