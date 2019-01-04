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Для настроения: 101 самый смешной фильм всех времён
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В воскресенье и понедельник синоптики обещают серьёзное похолодание. Если вы не знаете, что посмотреть, пока будете греться дома с кружкой горячего чая, то вот вам список. Члены Американской гильдии писателей и сценаристов выбрали
1. Энни Холл
2. В джазе только девушки
3. День сурка
4. Аэроплан!
5. Тутси
6. Молодой Франкенштейн
7. Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу
8. Большой Лебовски
9. Девичник в Вегасе
10. Борат
11. Сорокалетний девственник
12. Самолетом, поездом и автомобилем
13. Академия Рашмор
14. Тупой и еще тупее
15. Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
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