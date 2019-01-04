Для настроения: 101 самый смешной фильм всех времён

В воскресенье и понедельник синоптики обещают серьёзное похолодание. Если вы не знаете, что посмотреть, пока будете греться дома с кружкой горячего чая, то вот вам список. Члены Американской гильдии писателей и сценаристов выбрали 101 самый смешной фильм всех времён − и тут одна только классика. Самый «молодой» фильм из этого топа выпустили в 2011 году. Мы публикуем только 15 фильмов, остальные можете посмотреть на сайте.

1. Энни Холл

2. В джазе только девушки

3. День сурка

4. Аэроплан!

5. Тутси

6. Молодой Франкенштейн

7. Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу

8. Большой Лебовски

9. Девичник в Вегасе

10. Борат

11. Сорокалетний девственник

12. Самолетом, поездом и автомобилем

13. Академия Рашмор

14. Тупой и еще тупее

15. Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба