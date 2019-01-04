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Организаторы встречи с Алексиевич ввели цензуру для журналистов

05.01.2019 12:45 — Разное | KYKY  
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IT-компания Andersen решила подарить беларусам новогодний подарок − открытую бесплатную встречу со Светланой Алексиевич. Но есть нюанс: от журналистов, которых тоже позвали, требуют согласовать текст публикации после встречи. Иначе айтишники «будут вынуждены» не пускать издания (или конкретных лиц) на свои мероприятия в будущем. 

Встречу организаторы описывают так: «9 января состоится встреча с первым Нобелевским лауреатом независимой Беларуси, где вы сможете задать собственные вопросы и узнать, что Светлана Александровна думает о нынешнем мире, современной культуре и информационных технологиях. Никакой политики, только беседа между умными людьми. У каждого будет возможность задать волнующий его вопрос, автор лучшего − получит подписанный экземпляр книги».

Для журналистов и гостей сделали две разные анкеты. Для работников СМИ сразу указывают: «Заполняя эту анкету, вы соглашаетесь перед публикацией предоставить ваши материалы на утверждение организаторам мероприятия. Отправляйте их по адресу n.izoitko@andersenlab.com с пометкой «Алексиевич − СМИ». Если вы нарушите это соглашение, мы будем вынуждены ограничить ваш доступ на наши мероприятия в будущем. Надеемся на честное, продуктивное и долговременное сотрудничество». 

Как организаторам справедливо заявили в комментариях на Facebook, они нарушают статью седьмую закона «О СМИ»: «Недопустимость незаконного ограничения свободы массовой информации». Первым же пунктом в статье указано, что никакие должностные лица, госорганы, общественные объединения и прочие юрлица не имеют никакого права требовать согласования материалов перед их публикацией. Исключение − интервьюируемый может потребовать у журналиста согласования текста их разговора.

Кстати, отметим в дополнение, что в другом своём сообщении на странице в Facebook они, рекламируя встречу со Светланой Алексиевич, дают ссылку на онлайн-версию её книги «У войны не женское лицо». То есть занимаются распространением «пиратства», когда можно было дать ссылку, где купить те же «Галасы Утопіі», на которые беларусы собрали на краудфандинге 231 тысячу рублей.

Читайте по теме: «У нас никто не хочет ничего делать». Виктор Бабарико о выученной беспомощности беларусов

 
 
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IT-компания Andersen решила подарить беларусам новогодний подарок − открытую бесплатную встречу со Светланой Алексиевич. Но есть нюанс: от журналистов, которых тоже...
 
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