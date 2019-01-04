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В Верхнедвинске показана коллекция свечей, собранная жительницей Латвии

05.01.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Всех, кто посетил выставку «Волшебство. Рождество. Свечи» в центральной  районной библиотеке, ожидала самая настоящая сказка. А подарила её верхнедвинцам гостья из  Латвии – Мария Мицкевича. 

В Верхнедвинске показана коллекция свечей, собранная жительницей Латвии

В Верхнедвинске показана коллекция свечей, собранная жительницей Латвии

Коллекция свечей – одно из многих её увлечений, и, как убедились посетители, каждый экспонат — самый что ни на есть сказочный: по форме, цвету, размеру, аромату. А ещё у каждой свечи — своя история.
Первые свечи женщина подарила маленьким дочерям, потом младшая сделала их на школьном кружке.

В Верхнедвинске показана коллекция свечей, собранная жительницей Латвии
— А эту свечку перед Новым Годом в знак благодарности мне подарили родители мальчика Виктора, который не мог ходить, и я помогала ему с обучением, — показывает свечу Мария. – Эти экспонаты имеют для меня особую ценность.
«Ух ты!», «Это – космос!» — такой была реакция юных зрителей на оригинальные свечи с неоновым газом. При постепенном нагревании цвет свечи меняется, а на стенках проявляется изображение старинного города.
— Такие свечи стали редкостью, и я рада, что в моей коллекции они есть, — поделилась Мария.
Об увлечении женщины знают её друзья и с удовольствием пополняют коллекцию оригинальными свечами: с национальным флагом страны – подарок от друзей из Красного Креста Норвегии, самая большая — от семейной пары из Германии с мотивами этой страны. Есть свечи, изготовленные к 100-летию Эстонии, подаренные по поводу семейного юбилея. Совсем новые экспонаты — из Словении и подарок от Сандры Вишкуре, заместителя председателя самоуправления Дагдского края.
Каких только свечей нет в коллекции! От простых хозяйственных, свечей-таблеток до разнообразных фигурок — ёлочных игрушек-шаров, пасхальных яиц, хеллоуинской тыквы с гусеницей, ангелочка, дракона и цыплят, роз и снеговичков, ёлок, медвежат и лошадей… Восковые, стеариновые, парафиновые, гелевые — свечи не только красивы, но и ароматны! Необычный подсвечник с зажжённой свечой «проявляет» лес и гордого оленя. В подсвечнике-избушке уютно светятся окошки.
— От свечей исходит особое тепло, они дарят уют и душевное спокойствие, — говорит Мария. — А наступающие праздники просто невозможно представить без этих красивых атрибутов.
Увлечение приносит ей удовольствие и множество приятных воспоминаний. Несомненно, встреча на белорусской земле станет одним из них. Ведь коллекция Марии пополнилась экспонатом и от верхнедвинских друзей.
Традиционно гости и хозяева обменялись сувенирами, подарки получили и юные участники встречи, правильно ответившие на «праздничные вопросы» Марии Мицкевича. Встреча получилась очень теплой, действительно, сказочной, как свет, который дарили всем присутствующим свечи.
Прикоснуться к волшебству может каждый желающий – выставка свечей будет гостить в библиотеке до Рождества.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото автора.

 
 
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> Всех, кто посетил выставку «Волшебство. Рождество. Свечи» в центральной  районной библиотеке, ожидала самая настоящая сказка. А подарила её верхнедвинцам...
 
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