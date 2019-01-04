Туристический бум: в белорусских санаториях не осталось мест

Туристический бум в белорусских санаториях и усадьбах. 90% путевок в здравницы на начало января раскупили россияне. Хозяева усадеб объединяются в кооперативы, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. О том, что предлагают гостям – корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Встретить Новый год в Беларуси и поправить здоровье – ради этого россиянка Ирина Фомичева проехала больше семи тысяч километров и не прогадала. Здесь – правильное питание, заботливые врачи и приятные процедуры. Каждый день – подводный душ и гидромассаж стеклянными шариками.

«Всем очень нравится. Все довольны. Персонал здесь очень хороший. Врачи изумительные. Кухня хорошая. Девочки молодцы, готовят хорошо», – поделилась жительница г. Петропавловск-Камчатский.

Путевки на зимние праздники в этот санаторий под Минском раскупили еще в сентябре. Большая часть туристов – россияне. Безвизовый режим сделал белорусские здравницы еще желаннее. Есть и другие плюсы.



«Водогрязелечение, массажи: они и надводные, и подводные, тепловые процедуры, спелеокабинет, ароматерапия. Все это доступно для всех пациентов. Россияне говорят, что у нас очень дешево», – рассказал главный врач санатория Святослав Савицкий.



На новогодние каникулы все места раскуплены и в белорусских усадьбах. Здесь можно и любоваться красивыми пейзажами и кататься на коньках и лошадях. Чтобы предоставить гостям «полный пакет» удовольствий, предприимчивые хозяева объединяют усилия. Например, Ирина Серафимович сдает в аренду лошадей, может помочь и с организацией питания. Туристы хвалят ее сычужные сыры.

«Есть у нас свои коровы. Две дойные. и мы варим сыры. Сначала делали творожные сыры. Это проще, чем сычужные. Потом пообщались, и решили попробовать сычужные. Они делаются не очень-то сложно. В домашних условиях вполне их можно сварить. Ты точно знаешь, что они без химии: свое чистое молоко», – поделилась хозяйка усадьбы.

Не только россияне оценили гостеприимство и сервис белорусских здравниц и агроусадеб. В этом году географию расширили за счет гостей из Латвии, Азербайджана, Израиля и США.