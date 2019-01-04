|
Туристический бум: в белорусских санаториях не осталось мест
05.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Туристический бум в белорусских санаториях и усадьбах. 90% путевок в здравницы на начало января раскупили россияне. Хозяева усадеб объединяются в кооперативы, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. О том, что предлагают гостям – корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Встретить Новый год в Беларуси и поправить здоровье – ради этого россиянка Ирина Фомичева проехала больше семи тысяч километров и не прогадала. Здесь – правильное питание, заботливые врачи и приятные процедуры. Каждый день – подводный душ и гидромассаж стеклянными шариками.
«Всем очень нравится. Все довольны. Персонал здесь очень хороший. Врачи изумительные. Кухня хорошая. Девочки молодцы, готовят хорошо», – поделилась жительница г. Петропавловск-Камчатский.
Путевки на зимние праздники в этот санаторий под Минском раскупили еще в сентябре. Большая часть туристов – россияне. Безвизовый режим сделал белорусские здравницы еще желаннее. Есть и другие плюсы.
Не только россияне оценили гостеприимство и сервис белорусских здравниц и агроусадеб. В этом году географию расширили за счет гостей из Латвии, Азербайджана, Израиля и США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть туристов – россияне. Безвизовый режим сделал белорусские здравницы еще желаннее.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)