ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туристический бум: в белорусских санаториях не осталось мест

05.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Туристический бум в белорусских санаториях и усадьбах. 90% путевок в здравницы на начало января раскупили россияне. Хозяева усадеб объединяются в кооперативы, чтобы удовлетворить запросы самых требовательных клиентов. О том, что предлагают гостям – корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Встретить Новый год в Беларуси и поправить здоровье – ради этого россиянка Ирина Фомичева проехала больше семи тысяч километров и не прогадала. Здесь – правильное питание, заботливые врачи и приятные процедуры. Каждый день – подводный душ и гидромассаж стеклянными шариками.   

«Всем очень нравится. Все довольны. Персонал здесь очень хороший. Врачи изумительные. Кухня хорошая. Девочки молодцы, готовят хорошо», – поделилась жительница г. Петропавловск-Камчатский.

Путевки на зимние праздники в этот санаторий под Минском раскупили еще в сентябре. Большая часть туристов – россияне. Безвизовый режим сделал белорусские здравницы еще желаннее. Есть и другие плюсы.

«Водогрязелечение, массажи: они и надводные, и подводные, тепловые процедуры, спелеокабинет, ароматерапия. Все это доступно для всех пациентов. Россияне говорят, что у нас очень дешево», – рассказал главный врач санатория Святослав Савицкий.

На новогодние каникулы все места раскуплены и в белорусских усадьбах. Здесь можно и любоваться красивыми пейзажами и кататься на коньках и лошадях. Чтобы предоставить гостям «полный пакет» удовольствий, предприимчивые хозяева объединяют усилия. Например, Ирина Серафимович сдает в аренду лошадей, может помочь и с организацией питания. Туристы хвалят ее сычужные сыры.

«Есть у нас свои коровы. Две дойные. и мы варим сыры. Сначала делали творожные сыры. Это проще, чем сычужные. Потом пообщались, и решили попробовать сычужные. Они делаются не очень-то сложно. В домашних условиях вполне их можно сварить. Ты точно знаешь, что они без химии: свое чистое молоко», – поделилась хозяйка усадьбы.

Не только россияне оценили гостеприимство и сервис белорусских здравниц и агроусадеб. В этом году географию расширили за счет гостей из Латвии, Азербайджана, Израиля и США.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большая часть туристов – россияне. Безвизовый режим сделал белорусские здравницы еще желаннее.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Верхнедвинске показана коллекция свечей, собранная жительницей Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика