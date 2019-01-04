В Беларуси изменили тарифы на электричество. Будем платить на 5-7 рублей больше

В Беларуси с 1 января изменили тарифы на электричество − теперь нет никаких льготных 150 или 250 кВт/ч, вся потраченная энергия оплачивается по определённой цене. Это указано в постановлении Совмина, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. Считаем, на сколько рублей подорожало электричество для беларусов.

Как было раньше

В квартирах с газовой плитой был лимит в 150 киловатт-час, за который собственник платил 0,1433 рубля за кВт/ч. Каждый лишний киловатт-час стоил 0,1841 рубля. В квартире с электроплитой лимит составлял 250 кВт/ч по стоимости в 0,1218 рубля, потом ещё 150 кВт/ч по 0,1583 рубля. А если семья перерасходовала и этот лимит, то за остальные кВт/ч она платила по 0,1841 рубля.

Как будет теперь

Владельцы газовых плит теперь всегда платят по 0,1746 рубля за киловатт-час. Те, у кого электроплиты, тоже платят по единому тарифу − 0,1484 рубля. Это на 2,5-3 копейки больше самых дешёвых тарифов, которые были раньше. Но больше никаких лимитов нет.

Немного математики

Итак, возьмём такую ситуацию: в семье с газовой плитой тратят 150 киловатт-час в месяц. За декабрь в жировке будет сумма в 21.5 рубля, а вот в январе уже 26,19 − разница в пять рублей. Если семья с газовой плитой тратит 250 киловатт-час в месяц, то коммуналка «потолстеет» с 39,9 до 43,65 − на почти четыре рубля.

Смотрим, что изменится у владельцев электрических плит. Допустим, семья тратила 250 киловатт-час, то есть укладывалась в самый дешёвый тариф. Тогда она платила 30,45 рублей, а теперь будет 37,1 − разница в почти семь рублей! Если же в квартире за месяц израсходуют 400 киловатт-час, то сумма в жировке изменится с 54,2 до 59,36 рублей − на пять рублей.

Кстати, в этом же документе указано, сколько мы должны платить за электричество, чтобы полностью возместить «экономически обоснованные затраты» государства (то есть платить стопроцентную коммуналку) − 0,1921 рубля за киловатт-час.