В Минском планетарии покажут сферическое кино на беларуском языке

Сегодня и завтра, 5 и 6 января, в Минском планетарии покажут сферический мультфильм «Мышаняты i Месяц» на беларуском языке. Это первая картина, которую создали в нашей стране специально для купола планетария. Хороший способ провести выходные вместе с семьёй.

Сюжет мультфильма «Мышаняты і Месяц» строится вокруг двух мышат Пипа и Скрипа, которым стало интересно, кто съедает светящийся лунный сыр в небе. Умные роботы-астрономы помогли им разобраться, что же такое Луна. Впервые мультфильм показали ещё осенью 2017 года, а сама картина переведа на английский, немецкий, французский, польский, китайский и японский языки. «Мышанят» даже показывали на фестивалях полнокупольных фильмов. Как пишут на сайте планетария, «это мультик-сказка для любознательных детей, который поможет ответить на часто задаваемые вопросы и в лёгкой и весёлой форме рассказывает о научных фактах».

Потом в планетарии начнут показывать «Майя. Наблюдатели Вселенной», а на беларуский язык станут активно переводить самые популярные картины. А пока что в субботу и воскресенье в 16:00 можно посмотреть «Мышанят». Детям от 4 до 18 лет билет стоит 3,8 рубля, взрослым − 4,5 рубля.