ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минском планетарии покажут сферическое кино на беларуском языке

05.01.2019 13:57 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня и завтра, 5 и 6 января, в Минском планетарии покажут сферический мультфильм «Мышаняты i Месяц» на беларуском языке. Это первая картина, которую создали в нашей стране специально для купола планетария. Хороший способ провести выходные вместе с семьёй.

Сюжет мультфильма «Мышаняты і Месяц» строится вокруг двух мышат Пипа и Скрипа, которым стало интересно, кто съедает светящийся лунный сыр в небе. Умные роботы-астрономы помогли им разобраться, что же такое Луна. Впервые мультфильм показали ещё осенью 2017 года, а сама картина переведа на английский, немецкий, французский, польский, китайский и японский языки. «Мышанят» даже показывали на фестивалях полнокупольных фильмов. Как пишут на сайте планетария, «это мультик-сказка для любознательных детей, который поможет ответить на часто задаваемые вопросы и в лёгкой и весёлой форме рассказывает о научных фактах».

Потом в планетарии начнут показывать «Майя. Наблюдатели Вселенной», а на беларуский язык станут активно переводить самые популярные картины. А пока что в субботу и воскресенье в 16:00 можно посмотреть «Мышанят». Детям от 4 до 18 лет билет стоит 3,8 рубля, взрослым − 4,5 рубля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня и завтра, 5 и 6 января, в Минском планетарии покажут сферический мультфильм «Мышаняты i Месяц» на беларуском языке. Это первая картина, которую создали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика