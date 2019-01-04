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Мурманск стал центром китайского "секс-туризма"
Фото: pixabay.com
Туристы из Китая, путешествующие по всему миру, наводнили и север России. В приоритете – ледокол «Ленин», полярная ночь, и ночь любви непременно под северным сиянием. В Китае существует поверье, что дети, зачатые во время этого природного явления, будут обладать некими уникальными способностями.
Рассказывают, что доходило и до скандалов: как известно, северное сияние невозможно спрогнозировать, а значит обеспечить. Многие, выложившие за тур в столицу Заполярья немало юаней, остаются без главного развлечение и требуют от туроператоров компенсации.
Пока же экономика Мурманской области за счет туризма растет, и не сказать, чтобы в ущерб нравственности. Стоит напомнить, что в северных районах Карелии, и даже в Петрозаводске, северное сияние также случается нередко.
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Граждане Поднебесной массово приезжают в Заполярье зачинать детей под северным сиянием.
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