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Туристы из Китая, путешествующие по всему миру, наводнили и север России. В приоритете – ледокол «Ленин», полярная ночь, и ночь любви непременно под северным сиянием. В Китае существует поверье, что дети, зачатые во время этого природного явления, будут обладать некими уникальными способностями.Рассказывают, что доходило и до скандалов: как известно, северное сияние невозможно спрогнозировать, а значит обеспечить. Многие, выложившие за тур в столицу Заполярья немало юаней, остаются без главного развлечение и требуют от туроператоров компенсации.Пока же экономика Мурманской области за счет туризма растет, и не сказать, чтобы в ущерб нравственности. Стоит напомнить, что в северных районах Карелии, и даже в Петрозаводске, северное сияние также случается нередко.