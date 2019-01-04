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Россия испытала "Удава"

05.01.2019 13:37 — Разное | UDF  
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Фото: Михаил Дегтярёв / kalashnikov.ru
Пистолет «Удав» для Вооруженных сил России прошел государственные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны.

По словам собеседника агентства, военные высоко оценили новое оружие, и в результате «Удав» был рекомендован к принятию на вооружение, пишет Лента.ру.

В компании «ЦНИИточмаш» уточнили, что испытания проходили с августа по декабрь 2018 года. Пистолет проверили на стойкость в тяжелых климатических условиях, также исследовались его баллистические характеристики.

Новый пистолет, разработанный под патрон 9х21 миллиметра, призван заменить в войсках пистолет Макарова, пишет РИА Новости. Последний был принят на вооружение в 1951 году.

В России неоднократно предпринимались попытки заменить ПМ в Вооруженных силах, однако все новинки, в частности, пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не стали массово использоваться в армии.

 
 
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Пистолет "Удав" для Вооруженных сил России прошел государственные испытания.
 
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