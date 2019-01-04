

Фото: Михаил Дегтярёв / kalashnikov.ru

ТАСС

По словам собеседника агентства, военные высоко оценили новое оружие, и в результате «Удав» был рекомендован к принятию на вооружение, пишетВ компании «ЦНИИточмаш» уточнили, что испытания проходили с августа по декабрь 2018 года. Пистолет проверили на стойкость в тяжелых климатических условиях, также исследовались его баллистические характеристики.Новый пистолет, разработанный под патрон 9х21 миллиметра, призван заменить в войсках пистолет Макарова, пишет. Последний был принят на вооружение в 1951 году.В России неоднократно предпринимались попытки заменить ПМ в Вооруженных силах, однако все новинки, в частности, пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не стали массово использоваться в армии.