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Россия испытала "Удава"
Фото: Михаил Дегтярёв / kalashnikov.ru
По словам собеседника агентства, военные высоко оценили новое оружие, и в результате «Удав» был рекомендован к принятию на вооружение, пишет
В компании «ЦНИИточмаш» уточнили, что испытания проходили с августа по декабрь 2018 года. Пистолет проверили на стойкость в тяжелых климатических условиях, также исследовались его баллистические характеристики.
Новый пистолет, разработанный под патрон 9х21 миллиметра, призван заменить в войсках пистолет Макарова, пишет
В России неоднократно предпринимались попытки заменить ПМ в Вооруженных силах, однако все новинки, в частности, пистолет Ярыгина и пистолет Сердюкова, так и не стали массово использоваться в армии.
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Пистолет "Удав" для Вооруженных сил России прошел государственные испытания.
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