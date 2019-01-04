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«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея
Новости Беларуси. Всё ближе к разрешению главной интриги. Заключительные матчи групповой стадии XV Рождественского турнира среди любителей на приз Президента Беларуси проходят сейчас в «Чижовка-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За игрой следит и съемочная группа СТВ.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Параллельно проходит матч между сборными Китая и Балкан. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.
Игрок сборной Китая дал предматчевый комментарий.
Дональд-Линкольн Янг, игрок команды Китая:
Мне никогда не доводилось играть в такой атмосфере. Мы здесь, как настоящие звезды.
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«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея
Новости Беларуси. Всё ближе к разрешению главной интриги. Заключительные матчи групповой стадии XV Рождественского турнира среди любителей на приз Президента...
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