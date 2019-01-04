ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

05.01.2019 15:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Всё ближе к разрешению главной интриги. Заключительные матчи групповой стадии XV Рождественского турнира среди любителей на приз Президента Беларуси проходят сейчас в «Чижовка-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За игрой следит и съемочная группа СТВ.

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

Ярослав Писаренко, СТВ:
В мачте за выход в полуфинал играют сборные России и Словакии. По итогу первого период счет 3:1 в пользу россиян. Это единственная команда, кроме сборной Беларуси, кто побеждал на Рождественском турнире.

Параллельно проходит матч между сборными Китая и Балкан. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф.

Игрок сборной Китая дал предматчевый комментарий.

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

Дональд-Линкольн Янг, игрок команды Китая:
Я был очень удивлен такой поддержкой. Вчера нас долго не отпускали с арены наши китайские фанаты. Слышал, что это ученики местной школы искусств. Нам было очень приятно получить столько слов поддержки, столько улыбок. Мы сделали кучу селфи.

Мне никогда не доводилось играть в такой атмосфере. Мы здесь, как настоящие звезды.

Команда ОАЭ переиграла сборную Китая, а хоккеисты из России всухую разгромили швейцарскую команду

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

«Мы здесь, как настоящие звёзды». Игрок команды Китая на Рождественском турнире среди любителей хоккея

«Спорт объединяет народы». Президент Беларуси на церемонии открытия XV Рождественского турнира любителей хоккея
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Всё ближе к разрешению главной интриги. Заключительные матчи групповой стадии XV Рождественского турнира среди любителей на приз Президента...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
05.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика