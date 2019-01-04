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«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру
Новости Бразилии. Молодой выглядящая 76-летняя бразильская актриса Сузана Виейра стала предметом обсуждения в соцсетях.
В детстве бразильянка получила хорошее образование и планировала стать балериной. Однако по ходу взросления планы Сузаны поменялась, и она пошла в кино. Женщина снялась в многочисленных сериалах и стала широко популярна.
Сейчас Виейра уже реже участвует в съёмках, но за её жизнью в Instagram продолжают наблюдать более 2,7 миллиона подписчиков. Многие из них считают, что в свои 76 лет актриса выглядит просто потрясающе. Впрочем, несколько скептиков тоже нашлось.
«Её природная красота просто затмевает всех находящихся рядом женщин»,
«Возможно, дело в золотых руках пластического хирурга»,
«Посмотрите, как у неё горят глаза! Мне бы так выглядеть в 76!»,
«День, когда я встретил тебя, стал самым захватывающим в моей жизни. Ты была в толпе среди людей, но я не мог подойти и сказать, что восхищаюсь тобой. Однако я заметил твоё внимание к людям и был счастлив»,
«Великолепна»,
«Какая же Вы восхитительная. Сложно поверить, что такая женщина действительно может существовать. Вы исключительны и уникальны».
Хотя поклонники Виейры и отмечают её уникальность, с этим можно поспорить. Например, летом прошлого года 64-летняя Кристи Бринки поразила людей
Зачастую моложе своих лет выглядят азиатки. Например,
Осенью 2018 года 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть.
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Новости Бразилии. Молодой выглядящая 76-летняя бразильская актриса Сузана Виейра стала предметом обсуждения в соцсетях. Фото: instagram.com/susanavieiraoficial В детстве...
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