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«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру

05.01.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Новости Бразилии. Молодой выглядящая 76-летняя бразильская актриса Сузана Виейра стала предметом обсуждения в соцсетях.  

«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру
Фото: instagram.com/susanavieiraoficial  

В детстве бразильянка получила хорошее образование и планировала стать балериной. Однако по ходу взросления планы Сузаны поменялась, и она пошла в кино. Женщина снялась в многочисленных сериалах и стала широко популярна.  

«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру
Фото: instagram.com/susanavieiraoficial  

Сейчас Виейра уже реже участвует в съёмках, но за её жизнью в Instagram продолжают наблюдать более 2,7 миллиона подписчиков. Многие из них считают, что в свои 76 лет актриса выглядит просто потрясающе. Впрочем, несколько скептиков тоже нашлось.  

«Её природная красота просто затмевает всех находящихся рядом женщин»,  

«Возможно, дело в золотых руках пластического хирурга»,  

«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру
Фото: instagram.com/susanavieiraoficial  

«Посмотрите, как у неё горят глаза! Мне бы так выглядеть в 76!»,  

«День, когда я встретил тебя, стал самым захватывающим в моей жизни. Ты была в толпе среди людей, но я не мог подойти и сказать, что восхищаюсь тобой. Однако я заметил твоё внимание к людям и был счастлив»,  

«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру
Фото: instagram.com/susanavieiraoficial  

«Великолепна»,  

«Какая же Вы восхитительная. Сложно поверить, что такая женщина действительно может существовать. Вы исключительны и уникальны».  

«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру
Фото: instagram.com/susanavieiraoficial  

Хотя поклонники Виейры и отмечают её уникальность, с этим можно поспорить. Например, летом прошлого года 64-летняя Кристи Бринки поразила людей фотосессией, в которой выглядела на 32 года.  

Зачастую моложе своих лет выглядят азиатки. Например, ведущая прогноза погоды в 44 года кажется 22-летней или 50-летняя китаянка, глядя на которую едва ли можно догадаться, что она старше 25.  

Осенью 2018 года 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть. 

«Вот в кого вы такая красавица» (здесь подробности).  
 
 
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Новости Бразилии. Молодой выглядящая 76-летняя бразильская актриса Сузана Виейра стала предметом обсуждения в соцсетях.   Фото: instagram.com/susanavieiraoficial   В детстве...
 
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