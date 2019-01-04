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До –18 градусов прогнозируют в Беларуси в ночь на Рождество

05.01.2019 15:17 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Снегопады пришли в Беларусь. Только в Минске уборку улиц сейчас ведет более 330 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До –18 градусов прогнозируют в Беларуси в ночь на Рождество

До –18 градусов прогнозируют в Беларуси в ночь на Рождество

По-настоящему зимнюю погоду обуславливает циклон, который надвигается в страну из Финляндии. С собой он несет метели и морозы.

В ближайшие дни значительно похолодает. Пик минусовых температур придется на рождественскую ночь. С 6 на 7 января прогнозируется до 18 градусов ниже нуля.

До –18 градусов прогнозируют в Беларуси в ночь на Рождество
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Снегопады пришли в Беларусь. Только в Минске уборку улиц сейчас ведет более 330 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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