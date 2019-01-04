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Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр

05.01.2019 15:09 — Разное | СТВ  
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Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. На 80-м году жизни не стало народного артиста России Ивана Бортника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгое время он служил в Театре на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню «Письмо к другу». Актер снялся более чем в полусотне картин. Роли хоть и не всегда были главными, но благодаря неподражаемой игре артиста все они запомнились надолго: солдат в «Иван да Марье», Промокашка в «Место встречи изменить нельзя», Коновалов в «Родне».

Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр

Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр

Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр

Ушёл из жизни народный артист России Иван Бортник. Какими ролями запомнился актёр
 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. Печальная новость пришла из Москвы. На 80-м году жизни не стало народного артиста России Ивана Бортника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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