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В Польше пять 15-летних девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста
Новости Польши. В Польше пять 15-летних девушек погибли при пожаре во время прохождения игрового квеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один человек получил сильные ожоги и был госпитализирован.
Трагедия случилась в городе Кошалин. Девушки отмечали день рождения одной из них. Когда пожарные прибыли на вызов, помещение уже было объято пламенем. Причины трагедии выясняются.
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Новости Польши. В Польше пять 15-летних девушек погибли при пожаре во время прохождения игрового квеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один...
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