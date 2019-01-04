В Польше пять 15-летних девушек погибли при пожаре во время прохождения квеста

Новости Польши. В Польше пять 15-летних девушек погибли при пожаре во время прохождения игрового квеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один человек получил сильные ожоги и был госпитализирован.

Трагедия случилась в городе Кошалин. Девушки отмечали день рождения одной из них. Когда пожарные прибыли на вызов, помещение уже было объято пламенем. Причины трагедии выясняются.







